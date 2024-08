Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora dóbr szybkozbywalnych (FMCG) z okresu 26-30 sierpnia.

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW

Wsparcie dla rolników:Rada Ministrów ma w przyszłym tygodniu przyjąć rozporządzenie dot. wypłat pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków i gradobicia, poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Na ten cel ma trafić ok. 470 mln zł.

Zboża: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że łączne zbiory zbóż w kraju będą niższe r/r o ok. 4%, przy czym „znacznie wyższe” niż w ubiegłym roku mają być zbiory kukurydzy, poinformował minister Czesław Siekierski.

Przetwory zbożowe: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) skontrolowała w I kw. 2024 r. 73 podmioty produkujące i konfekcjonujące przetwory zbożowe w całej Polsce, w tym 3 podmioty wprowadzające do obrotu produkty ekologiczne. Produktami priorytetowymi były: mąki, kasze, płatki ze zbóż. Jakość kontrolowanych towarów kwestionowano u 26 producentów (35,6%). Dodatkowo podczas kontroli sprawdzono jakość surowców stosowanych w procesie produkcji przetworów zbożowych. Badaniom laboratoryjnym poddano 64 partie surowców (pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia, prosa, gryki i płatków pszennych), o łącznej masie 22 351 t. Nieprawidłowości stwierdzono odnośnie niespełna 10% skontrolowanych surowców. Nieprawidłowości dotyczyły m. in: obecności szkodników oraz wyższej, w porównaniu z poziomem określonym w umowie, wilgotności. Inspektorzy stwierdzili również wprowadzanie do obrotu produktów przeterminowanych przez 1 ze skontrolowanych zakładów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali 7 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne, 12 decyzji nakazujących prawidłowe oznakowanie, 4 decyzje zakazujące wprowadzenie do obrotu, 4 decyzje w związku z odstąpieniem od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na niską szkodliwość czynu, 1 decyzję nakazującą zniszczenie. Dodatkowo nałożyli 9 mandatów karnych oraz wydali 14 zaleceń pokontrolnych.

Produkcja piwa: Otrzymanego ze słodu spadła o 3,3% r/r do 3,41 mln hl w lipcu br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W okresie styczeń-lipiec br. odnotowano wzrost produkcji piwa o 0,1% r/r do 21,48 mln hl.

Produkcja wódki czystej: (w przeliczeniu na 100%) wzrosła o 43,3% r/r do 66,53 tys. hl w lipcu, a w okresie styczeń-lipiec br. odnotowano spadek produkcji wódki o 3,1% r/r do 420,29 tys. hl.

Produkcja piwa bezalkoholowego: Wzrosła o 22,3% r/r do 338,85 tys. hl w lipcu br. W okresie styczeń-lipiec br. odnotowano wzrost produkcji piwa bezalkoholowego o 3,1% r/r do 1,71 mln hl, podał też GUS.

Ubój: Produkcja produktów uboju bydła i cieląt spadła o 7,4% r/r do 107 tys. ton w okresie styczeń-lipiec br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja produktów uboju trzody chlewnej zwiększyła się o 10,9% r/r do 798 tys. ton.

Mięso: Produkcja mięsa wołowego i cielęcego spadła o 5,3% r/r do 340 tys. ton w okresie styczeń-lipiec br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja mięsa wieprzowego zwiększyła się o 9,4% r/r do 995 tys. ton, a drobiowego – wzrosła o 4,7% r/r do 1 981 tys. ton.

Nabiał: Produkcja mleka i śmietany w postaci stałej spadła o 15,9% r/r do 119 tys. ton w okresie styczeń-lipiec br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja masła zmniejszyła się o 3,6% r/r do 153 tys. ton; serów świeżych – wzrosła o 7,4% r/r do 322 tys. ton, zaś serów podpuszczkowych dojrzewających – o 6,5% do 236 tys. ton.

Pieczywo: Produkcja pieczywa świeżego wzrosła o 1,1% r/r do 624 tys. ton w okresie styczeń-lipiec br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja pieczywa pszennego zwiększyła się o 3% r/r do 294 tys. ton, zaś pieczywa z mąki mieszanej pszennej i żytniej spadła o 0,7% r/r i wyniosła 279 tys. ton.

Produkcja cukru i słodyczy: Produkcja cukru wzrosła o 31,3% r/r do 304 tys. ton w okresie styczeń-lipiec br., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Produkcja czekolady i wyrobów czekoladowych wzrosła o 0,1% r/r i wyniosła 281 tys. ton.

HANDEL I DYSTRYBUCJA

Centra handlowe: Obroty najemców w centrach handlowych w I półroczu 2024 były o 4,2% wyższe r/r, podała Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH). Odwiedzalność centrów handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 m2 powierzchni najmu, była w tym okresie o 0,9% wyższa niż rok wcześniej. W samym czerwcu 2024 r. obroty najemców wzrosły o 1,7%, w porównaniu do czerwca 2023 r.

Sklepy małoformatowe: Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w lipcu br. o 2,5% wyższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o ok. 3%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i CMR Panel.

Artykuły szkolne: Ceny artykułów szkolnych w wakacje (od 1 lipca do 18 sierpnia br.) wzrosły o 6,2% r/r, zaś na powrocie dzieci do szkół najwięcej zarobią dyskonty i hipermarkety, wynika z raportu UCE Research i Grupy Offerista. Retailerzy do tej pory zrobili o 17,9% promocji więcej r/r, a łącznie 74,4% rodziców/opiekunów zrobiło zakupy w sierpniu.

HoReCa: Zadłużenie branży HoReCa przekroczyło na koniec czerwca br. 2 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 200 mln zł r/r (11% r/r), wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy BIK. Problemy w spłacie bieżących rachunków, kredytów i faktur wobec dostawców i kontrahentów ma 13,5 tys. firm (6%), a ich liczba w tym czasie urosła o 594 podmioty. Średnio na przedsiębiorcę z tej branży przypada blisko 153 tys. zł zaległych zobowiązań.

ROZWÓJ BIZNESU

IMC: Odnotowało 21,7 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł.2024 r. wobec 6,44 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk operacyjny wyniósł 28,48 mln USD wobec 8,65 mln USD zysku rok wcześniej. EBITDA znormalizowana sięgnęła 37,68 mln USD wobec 17,06 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108,32 mln USD w I poł. 2024 r. wobec 71,95 mln USD rok wcześniej.

Gobarto: Odnotowało 12,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 37,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Eurocash: Dynamiki sprzedaży Dużego Bena i Frisco, które przekroczyły w II kw. 2024 r. 20%, powinny się utrzymać, wynika z wypowiedzi prezesa Eurocash Pawła Surówki dla ISBnews.

Eurocash: Będzie chciał mocno rozwijać koncept Duży Ben, szeroko poza lokalizacje, w których dziś jest obecny, powiedział prezes Paweł Surówka w wywiadzie dla ISBnews. Grupa liczy też, że inwestycja w centrum logistyczne Frisco powinna pozytywnie wpływać na wyniki relatywnie szybko, bo w perspektywie następnego roku.

Eurocash: Ocenia, że dynamika sprzedaży w III kw. br. powinna być lepsza niż w II kw. i sezonowo lepsza powinna być też II połowa 2024 r., choć ciężko ocenić czy trudne trendy rynkowe ulegną już odwróceniu i poprawie, powiedział prezes Eurocash Paweł Surówka w wywiadzie dla ISBnews. Grupa będzie nadal skupiała się na mocnej dyscyplinie kosztowej i konkurencyjności cenowej.

Eurocash: Odnotował 7,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 38,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 130,35 tys. zł wobec 50,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 62,63 mln zł wobec 112,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 225,7 mln zł wobec 268,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8171,01 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 8378,84 mln zł rok wcześniej.

Eurocash: Rada nadzorcza Eurocash powołała do zarządu spółki Marcina Celejowskiego – menedżera z wieloletnim doświadczeniem w sektorze FMCG i obecnego prezesa Eurocash Sieci Partnerskie, podała spółka. Z początkiem października br. obejmie on funkcję członka zarządu odpowiedzialnego za obszar zakupów handlowych spółki, zastępując tym samym Przemysława Ciasia, który 27 sierpnia złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Eurocash.

Eurocash: Sprzedaż e-supermarketu Frisco wzrosła o 21% r/r do 128 mln zł w II kw. 2024 r., zaś sprzedaż sieci sklepów alkoholowych Duży Ben zwiększyła się w tym okresie o 16% r/r do 114 mln zł, podał właściciel obu projektów – Eurocash.

Bricomarche: Marek Sawa objął stanowisko prezesa sieci Bricomarche w Polsce, zastępując w tej roli Jacka Paszke, i będzie odpowiedzialny za budowanie i realizację strategii handlowej sieci w całym kraju, podała spółka. Funkcję dyrektor generalnej Bricomarche nadal pełnić będzie Katarzyna Jańczak-Stefanide.

E-Shopping Group: Zawarła z firmą Kamaks strategiczną umowę o współpracy, na mocy której zyska dostęp do nowych produktów m.in elektroniki i akcesoriów gamingowych oraz do nowych rynków zbytu, dzięki rozbudowanym kanałom dystrybucji partnera, podała spółka E-Shopping Group. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

Pfeifer & Langen Polska: Wstępne analizy spółki wskazują, że w tym roku plony buraków cukrowych – szczególnie w Wielkopolsce – będą dzięki korzystnej pogodzie wyższe niż zakładano. Tegoroczna kampania będzie wyzwaniem dla cukrowni, by wykorzystać pełne moce produkcyjne i zminimalizować ryzyko utraty surowca. Spółka zwiększy też sprzedaż na eksport. „Wahania poziomu i jakości plonów są na rynku cukru naturalne. To system naczyń połączonych. Ostatnie sygnały napływające z Brazylii, Indii, czy Chin wskazują, że przewidywana produkcja cukru w tych państwach będzie niższa” – powiedział prezes Pfeifer & Langen Polska Roman Kubiak.

Pfeifer & Langen Polska: Na wszystkie projekty w ramach transformacji energetycznej wyda w tym roku 200 mln zł. Zgodnie z planem, w trakcie tej kampanii cukrowniczej uruchomione zostaną trzy nowe elektrociepłownie gazowe, dzięki którym wielkopolskie cukrownie odejdą od spalania węgla kamiennego, a w Glinojecku uruchomiona zostanie farma fotowoltaiczna.

RODUKTY, WYDARZENIA, ESG

Biedronka: Ma 210 lokalizacji z uruchomionymi stacjami ładowania o dużej mocy na parkingach przy swoich sklepach, po tym jak została uruchomiona infrastruktura Powerdot w nadmorskim Dziwnowie, natomiast prawie 170 obiektów oczekuje na finalizację procedur związanych z oddaniem do użytku, podała sieć. Do tej pory na parkingach Biedronki zostało wybudowanych w sumie prawie 400 stacji Powerdot z ponad 1 100 złączami, z czego 630 złączy oddano do użytkowania (w 210 lokalizacjach).

Grupa InPost: Zakupiła 250 samochodów Ford E-Transit z napędem elektrycznym, podała spółka. Tym samym flota elektrycznych pojazdów InPost liczby blisko 1 300 pojazdów i pozostaje największą tego typu w Polsce, podkreślono.

Żabka: Froo Romania Retail, spółka należąca do Grupy Żabka, otworzyła w sierpniu br. w Bukareszcie sklep Froo, oferujący przekąski i napoje oraz specjalną strefę gastronomiczno-konsumpcyjną. To 20. i zarazem największy sklep pod szyldem Froo w Rumunii. 19 sklepów działa w Bukareszcie i jeden w Pitesti. Wszystkie placówki sieci działają w formule partnerstw biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami. Placówka dysponuje salą sprzedaży o powierzchni przekraczającej 120 m2. Oferta produktowa została rozbudowana o ok. 20% w stosunku do asortymentu dostępnego w dotychczasowych lokalizacjach Froo.

Źródło: ISBnews