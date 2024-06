Łączna wartość sprzedaży w sklepach małoformatowych do 300 m2 była w maju br. o 3,7% niższa niż przed rokiem, zaś liczba transakcji spadła o ok. 3%, wynika z danych Polskiej Izby Handlu (PIH) i CMR Panel.

„Spadek liczby transakcji w całym kanale sklepów małoformatowych to w dużej mierze efekt zmniejszającej się liczby placówek tego formatu, ponieważ w przeliczeniu na sklep zarówno średnia liczba transakcji, jak i liczba sprzedanych opakowań była nieco wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z majem 2023 r. wzrosła średnia wartość koszyka (o 7,1% do 23,39 zł), przy czym wzrost ten nie wynikał tylko z rosnących cen, ponieważ nieznacznie zwiększyła się również średnia liczba opakowań wkładanych do koszyka” – czytamy w komunikacie.

W porównaniu z kwietniem 2024 r. łączna liczba transakcji w sklepach małoformatowych zwiększyła się w maju o 11%, a łączne obroty były wyższe o 12%. Sezonowy wzrost sprzedaży w miesiącach wiosenno-letnich to cecha charakterystyczna sklepów małoformatowych, ze względu na duży udział w sprzedaży napojów, lodów czy piwa szczyt sprzedaży przypada na miesiące wakacyjne, kiedy temperatury są najwyższe, podkreślono.

Sklepy małoformatowe do 300 m2 obejmują: małe sklepy spożywcze do 40 m2, średnie sklepy spożywcze 41-100 m2, duże sklepy spożywcze 101-300 m2, specjalistyczne sklepy alkoholowe.

Źródło: ISBnews