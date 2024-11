Wittchen chce poprawić wyniki finansowe w sezonowym szczycie w IV kwartale bieżącego roku i odwrócić spadkową dynamikę, a od wyników całego roku i od sposobów finansowania rozbudowy centrum logistycznego w Palmirach – prawdopodobnie finansowaniem zewnętrznym – będzie zależała wysokość planowanej dywidendy, poinformował prezes Jędrzej Wittchen.

„Staramy się odwrócić dynamikę w IV kw., ale nie jest to w naszych rękach, a w rękach rynku, jednak robimy wszystko, by poprawiać wyniki” – powiedział prezes Wittchen podczas wideokonferencji.

W III kw. br. Wittchen odnotował spadek skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej do 8,72 mln zł w III kw. 2024 r. z 17,39 mln zł rok wcześniej, spadek zysku operacyjnego do 11,54 mln zł z 23,66 mln zł zysku, spadek zysku EBITDA do 19,3 mln zł z 30,5 mln zł oraz spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży do 115,28 mln zł z 128,07 mln zł rok wcześniej, choć wolumen sprzedanych produktów wzrósł o 8% r/r.

„Zawsze rozważamy wypłatę, bo jesteśmy firmą dywidendową i zawsze płacimy dywidendę, ale zobaczymy, jak zakończy się rok; poza tym, czeka nas inwestycja [w centrum logistyczne w Palmirach], którą trzeba będzie finansować, a prawdopodobnie będzie to finansowanie zewnętrze, więc trudno mi odpowiedzieć, jaka będzie wysokość dywidendy” – dodał.

Pytany o dalsze plany inwestycji w sklepy stacjonarne w Polsce, prezes powiedział, że rozważane są różne opcje, ale „wydaje się, że w centrach handlowych i punktach gdzie chcielibyśmy być w Polsce, to jesteśmy”.

„Bardziej będziemy skupiać się na nowych otwarciach za granicą, ale też na 2-3 flagowych sklepach” – dodał Wittchen.

Zasygnalizował też, że spółka szuka nowych rynków produkcyjnych.

„Wiadomo, że w Europie nie jesteśmy w stanie naszego asortymentu produkować i tylko ok. 8% produkujemy tutaj, ale staramy się szukać nowych rynków produkcji poza Chinami, a nasza firma myśli i przygotowuje się do ewentualnych problemów przy wprowadzaniu wysokich stawek celnych. Nasza firma jest przygotowana na coś takiego, co się może zdarzyć. Staramy się też bardziej panować nad transportem, a myślę tu o wysokich cenach transportu” – powiedział też prezes.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 25,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 40,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 321,06 mln zł w porównaniu z 334,81 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 57,9 mln zł wobec 72,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa Wittchen zmodernizuje i rozbuduje własne centrum logistyczne w Palmirach koło Warszawy, gdzie obecne dwie hale magazynowe zostaną uzupełnione o trzeci budynek, zaś wyposażenie hali nr 1 zostanie w dużym stopniu zautomatyzowane. Rozpoczęcie budowy hali magazynowej zaplanowane jest na wiosnę 2025 roku.

Grupa Wittchen prowadzi sprzedaż poprzez własne e-sklepy w 7 krajach (wliczając Polskę), 46 platform marketplace w 24 krajach oraz sieć 117 salonów stacjonarnych funkcjonujących pod markami Wittchen i Wittchen Travel. Posiada własne centrum logistyczne w podwarszawskich Palmirach koło Warszawy.

Wittchen jest sprzedawcą dodatków i akcesoriów skórzanych. Prowadzi także sprzedaż obuwia i odzieży skórzanej oraz akcesoriów podróżnych. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 467,3 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews