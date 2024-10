Zarząd Mex Polska S.A. podjął decyzję o poszerzeniu oferty gastronomicznej Grupy Kapitałowej o nowy format z segmentu pizzerii, poprzez zawarcie porozumienia z pomysłodawcą cenionego przez konsumentów konceptu PIZZANOVA. Współpraca ta stanowi kolejny krok w realizacji strategii rozwoju Grupy oraz jej transparentności operacyjnej. Potwierdza również długoterminowe zaangażowanie w rozwój multibrandingu, który jest fundamentem budowania wartości Grupy Kapitałowej Mex Polska.

Zgodnie z założeniami kooperacji, planowane jest otwarcie co najmniej trzech nowych lokali PIZZANOVA w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Inwestycja będzie w całości finansowana ze środków Grupy Mex Polska.

Pomysłodawcą konceptu PIZZANOVA jest Łukasz Kowalewski, powiązany rodzinnie z prezesem zarządu Mex Polska S.A., Pawłem Kowalewskim. – Postanowiliśmy połączyć nasze doświadczenia w obszarze gastronomii, co pozwoli na wzmocnienie zarządzania w Grupie Kapitałowej Mex Polska. Naszym celem jest nie tylko efektywne rozwijanie marki PIZZANOVA, ale także podzielenie się wiedzą i standardami operacyjnymi i zwiększenie konkurencyjności naszej oferty. – mówi Paweł Kowalewski, prezes zarządu Mex Polska SA.

PIZZANOVA to nowoczesny koncept pizzerii, oparty na innowacyjnym podejściu do składników i przygotowywania dań. Marka oferuje różnorodne opcje ciasta (klasyczne, wieloziarniste, bezglutenowe) oraz swobodny wybór dodatków przez gości pizzerii , a także gotowe, oryginalne kompozycje smakowe. Działająca z powodzeniem od 2020 roku przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi marka będzie teraz rozwijana w całej Polsce przez spółki zależne Mex Polska S.A.

Na mocy zawartego porozumienia, pomysłodawca konceptu będzie aktywnie wspierać jego rozbudowę, odpowiadając za przekazanie niezbędnej wiedzy operacyjnej – od wytycznych dotyczących aranżacji i zarządzania lokalami, przez szkolenie personelu, aż po zapewnienie jakości obsługi i oferty w nowo otwieranych placówkach PIZZANOVA.

Porozumienie zobowiązuje pomysłodawcę konceptu do ścisłej współpracy przy otwieraniu nowych lokali, z planem uruchomienia minimum trzech w ciągu 18 miesięcy od jego zawarcia, przy finansowaniu ze środków Grupy Mex Polska.

Co istotne, Mex Polska S.A. zabezpieczyła sobie wyłączność na korzystanie ze znaku towarowego i konceptu PIZZANOVA w nowych lokalizacjach. – Po zrealizowaniu celów rozwojowych zagwarantowaliśmy sobie odkupienia praw do marki PIZZANOVA, co umożliwi nam zwiększenie zasięgu lokali Grupy, pozwalając na dotarcie do nowych grup konsumenckich i rynków – dodaje Dariusz Kowalik, członek zarządu i Dyrektor Finansowy Mex Polska S.A.

Niniejsza kooperacja wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju Mex Polska S.A., potwierdzając gotowość Grupy do dynamicznego rozwoju i dalszego wzbogacania oferty gastronomicznej o unikalne koncepty, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku i preferencje klientów.

