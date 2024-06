Bloober Team zakończył współpracę z Draw Distance nad produkcją gry o kodowej nazwie „Projekt M”, podał Bloober Team. Spółka kontynuuje prace nad grą we współpracy z innym partnerem w ramach działu projektów współtworzonych (second party) pod marką „Broken Mirror Games”. O rozpoczęciu prac produkcyjnych nad grą we współpracy z Draw Distance Bloober Team informował w lutym 2023 r.

Bloober Team, założony w 2008 r., podaje, że jest jednym z najważniejszych światowych producentów gier z gatunku psychological horror. Spółka była notowana na NewConnect od 2011 r., a w styczniu 2024 r. przeniosła się na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews