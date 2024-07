cyber_Folks zaprosił do sprzedaży do 42,5 tys akcji po 160 zł za sztukę, tj. za ogólną kwotę do 6,8 mln zł, podała spółka. Oferty sprzedaży można składa od 10 do 24 lipca.

„Skup akcji własnych to dalszy etap dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Doceniamy zaufanie naszych inwestorów i chcemy premiować ich zaangażowanie. Nasza obecna sytuacja gotówkowa jest bardzo dobra. Po sprzedaży Profitroomu istotnie spada nasze zadłużenie, a dodatkowo rosną zarówno nasze możliwości wypłaty dywidendy w przyszłym roku, jak również znacząco wzrasta nasz potencjał akwizycyjny” – powiedział wiceprezes Robert Stasik, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy, skup akcji własnych jest elementem rekordowej dystrybucji zysku do akcjonariuszy – wcześniej spółka wypłaciła 21,2 mln zł dywidendy.

Zakupione przez spółkę akcje zostaną przeznaczone na realizację istniejącego programu ESOP.

Oferty sprzedaży akcji będę przyjmowane od 10 do 24 lipca. Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 29 lipca 2024 r.

Spółka przypomina, że uruchomienie skupu akcji własnych zbiegło się w czasie z korektą indeksów giełdowych, w wyniku której akcje cyber_Folks dołączą do indeksu mWIG40 już po sesji w dniu 8 lipca br. Do tej pory akcje technologicznej spółki wchodziły w skład indeksu sWIG80.

„Awans do mWIG40 oznacza, że dołączamy do grona 60-ciu wiodących spółek notowanych na polskiej giełdzie. To realizacja kolejnego kamienia milowego w naszej historii. Jego osiągniecie było możliwe dzięki intensywnej i przemyślanej pracy nad wzrostem biznesu. W konsekwencji istotnie wzrosła nasza kapitalizacja i zainteresowanie inwestorów, którym niezmiennie dziękujemy za zaufanie” – powiedział prezes spółki Jakub Dwernicki.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Źródło: ISBnews