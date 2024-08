One More Level jest „zdeterminowany”, aby ogłosić nową strategię rozwoju najpóźniej jesienią, poinformował prezes Sebastian Bryła. Podkreślił, że spółka nie zamyka się na żaden z potencjalnie korzystnych scenariuszy, w szczególności nie wyklucza rozszerzenia naszej działalności o self-publishing.

„Jesteśmy świadomi własnych atutów i chcemy optymalnie je wykorzystać dla wzrostu wartości firmy dla jej akcjonariuszy. Rozwiązanie umowy wydawniczej dla 'Cyber Slash’ skłoniło nas do nadania naszym strategicznym analizom i rynkowym konsultacjom formalnych ram i nowej dynamiki w ramach przeglądu opcji strategicznych. Chcemy, by jego efektem było określenie strategii rozwoju firmy do końca obecnej dekady” – napisał Bryła w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu kwartalnego.

W maju One More Level podało, że otrzymało informację od Take-Two Interactive o skorzystaniu z opcji jednostronnego odstąpienia od umowy produkcyjno-wydawniczej dla projektu „Cyber Slash”. W związku z zakończeniem współpracy deweloper podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych.

„Jesteśmy zdeterminowani, aby najpóźniej jesienią bieżącego roku ogłoszona została nowa strategia rozwoju firmy, odpowiadająca na szereg pytań dotyczących przyszłości firmy. Jest zdecydowanie za wcześnie, by przesądzać, w którym kierunku podążymy. Równocześnie jednak pragnę was zapewnić, że chcemy wykorzystać tę sytuację do wzmocnienia naszej firmy i uwolnienia potencjału jej dynamicznego wzrostu. Nie zamykamy się na żaden z potencjalnie korzystnych dla nas wszystkich scenariuszy. W szczególności nie wykluczamy rozszerzenia naszej działalności o self-publishing, pozwalający na przejęcie całkowitej kontroli nad procesem tworzenia i komercjalizacji naszych produktów oraz pełniejszego wykorzystania atutów One More Level” – dodał prezes.

One More Level zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Studio powstało w lipcu 2014 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2012 r.; na początku lipca 2023 r. akcjonariusze One More Level zgodzili się na przeniesienie notowań na rynek główny GPW.

Źródło: ISBnews