Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora gamingowego z okresu 27 listopada-1 grudnia.

Fallen Leaf: Podtrzymuje swoje plany giełdowe i zakłada debiut na NewConnect w II kwartale 2024 roku, podała spółka.

Klabater: Ustalił premierę gry „Ruinarch” na platformach konsolowych PlayStation (PS4 i PS5) i Xbox (One, X/S) na 7 grudnia 2023 roku, podała spółka.

3R Games: Odnotowało 0,17 mln zł jednostkowego zysku netto w okresie I-III kw. 2023 r. wobec 0,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

All in! Games: Odnotowało 1,29 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 6,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Drago entertainment: Odnotował 0,67 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Games Operators: Odnotował 1,19 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PCF Group: Odnotował 1,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 15,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

SimFabric: Odnotował 3,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2023 r. wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PlayWay: Odnotował 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 42,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

T-Bull: Odnotował 1,15 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

CI Games: Odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Movie Games: Odnotował 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 2,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

CD Projekt: Realizacja projektu „Polaris” i budowanie zespołu w Ameryce dla kontynuacji „Cyberpunka” są kluczowymi priorytetami w 2024 roku, poinformował prezes Adam Kiciński. Spółka szykuje się do inwestycji w gry w skali dotąd nienotowanej w swojej dotychczasowej historii, dodał CFO Piotr Nielubowicz.

PCF Group: Podjął decyzję o tymczasowym ograniczeniu zakresu „Projektu Dagger”, realizowanego w modelu self-publishing z wykorzystaniem środków własnych, podała spółka. Zespół ok. 10 osób ma obecnie zredefiniować kierunek rozwoju gry i przygotować jej przedprodukcyjną wersję.

CD Projekt: Sprzedaż dodatku „Widmo Wolności” do gry „Cyberpunk 2077” wyniosła ponad 4,3 mln egzemplarzy w dwa miesiące od premiery. CD Projekt odnotował 202,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 98,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

BoomBit: Podtrzymuje plany rozszerzenia oferty swoich gier o nowe platformy, poinformował prezes Marcin Olejarz. Spółka szykuje kolejne umowy wydawnicze i testowe z zewnętrznymi partnerami.

CD Projekt: Otrzymał od kancelarii reprezentującej spółkę w sprawie pozwu zbiorowego w USA informację o wydaniu przez Sad Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii postanowienia o finalnym zatwierdzeniu ugody, tj. order re: motion for final approval of class action settlement (postanowienie o finalnym zatwierdzeniu ugody), podała spółka.

Gaming Factory: Odnotowało 0,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 3,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Flashscore: W październiku aplikacja i strona Flashscore osiągnęły ponad 26,4 miliarda odsłon na całym świecie, co stanowi najlepszy wynik do tej pory. W tym czasie 70% użytkowników szukało informacji o piłce nożnej.

Jujubee: Pracuje nad jednym z najbardziej wyczekiwanych projektów w swojej historii – grą strategiczną „Dark Moon” przywodzącą na myśl takie tytuły, jak „Frostpunk” czy „FTL”, które sprzedały się w milionach egzemplarzy. Kilka miesięcy temu spółka pozyskała globalnego rozpoznawalnego wydawcę 101XP Games, który ma zapewnić m.in. istotne wsparcie marketingowe. „Cieszymy się, że możemy się podzielić z graczami postępami w pracach nad grą. Wraz z wydawcą przygotowujemy silne uderzenie marketingowe związane z „Dark Moon”, ale w międzyczasie chcemy wprowadzać liczną społeczność skupioną wokół gry w uniwersum tego tytułu. Patrząc po reakcjach graczy na Steam widać wyraźnie, że są oni złaknieni informacji o grze i nowe materiały spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem” – powiedział prezes Jujubee Michał Stępień.

Creepy Jar: Trwają prace nad combat update w „Green Hell” na PC. Z kolei prace nad Chimerą są kontynuowane zgodnie z planem. Spółka „nie ma presji” by trzymać się komunikowanego wcześniej budżetu gry na poziomie 17 mln zł. Nie ma produkcyjnych sygnałów, które zagrażają premierze gry w II półroczu 2024.

Big Cheese Studio: Dokonało odpisy aktualizujące na łącznie 2,1 mln zł, które dotyczą gier: projekt „B17”, „Pizza Empire” i „Underdose”, w związku z faktem, że spółka nie prowadzi aktualnie prac związanych z tymi projektami i aktualnie nie posiada planów co do ich kontynuacji.

One More Level: Szacuje przychody z podstawowej wersji gry „Ghostrunner 2” do 31 października 2023 roku na 22,2 mln zł, a koszty produkcji na 16,7 mln zł. Całkowity przychód spółki z podstawowej wersji gry jest szacowany na 24,4mln zł, zysk brutto na 7,7mln zł.

ECC Games: Łączna liczba instalacji gry „Car Mechanic Simulator Racing” na poziomie 1,8 mln sztuk.

Kool2Play: Strategia grupy do 2027 zakłada tworzenie i walidację koncepcji nowych, jakościowych gier w optymalnym czasie, przy budżecie 0,5-1,5 mln zł. Dalszy rozwój gier i monetyzacja realizowany w spółce głównej w modelu z wydawcą lub spółkach celowych powołanych do produkcji przyszłych gier z jednoczesnym zabezpieczeniem praw własności do IP w K2P. Tak będzie kontynuowana aktualna produkcja o kodowej nazwie Friendship, której przewidywana premiera ma mieć miejsce w III kw. 2024 oraz Project Y zapowiadany na 2025 rok.

Asmodev: Nawiązał współpracę produkcyjno-wydawniczą z Bit Golem w zakresie gry „Mercyful Flames: The Witches”. Premiera na PC wyznaczona została na I kw. 2024 r. i będzie to pierwsza gra Asmodev dostępna również dla platform VR. Głównym wydawcą tytułu pozostaje Gaming Factory.

PCF Group: Nie uda się utrzymać marżowości kontraktu projektu Gemini, stwierdził prezes spółki. Powody renegocjacji umowy po stronie Square Enix nie zostały ujawnione. Decyzja o zawieszeniu developmentu Dagger podyktowana renegocjacją umowy na Gemini ze Square Enix. Obecne zatrudnienie 750 osób i spółka dalej chce zatrudniać.

Gamivo: Przyjęło strategiczny plan rozwoju i innowacji obejmujący: zmianę kierunku w zarządzaniu platformą; rozbudowę udzielania przez Gamivo licencji na korzystanie z gamivo.com na inne podmioty zmierzając do optymalnego wykorzystania posiadanego aktywa, maksymalizacja zysku, zapewnienie stałych przepływów pieniężnych.

RedDeer.Games: Ogłosił wydanie nowego tytułu „Tell Me Your Story” w 2024 r.

Blank: Polskie studio gier założone przez byłych deweloperów CD Projekt Red (Mateusz Kanik, Jędrzej Mróz, Marcin Jefimow), ogłosiło, że południowokoreański deweloper i wydawca gier Neowiz zainwestował 17 mln USD, nabywając 21% udziałów.

Varsav Game Studios: Data premiery gry „Everdream Valley” na konsole Xbox wyznaczona na dzień 15 grudnia. Spółka posiada 55% udziałów w kapitale zakładowym Mooneaters oraz jest ko-wydawcą gry.

CI Games: Sprzedaż (sell-through) „Lords of The Fallen” wyniosła ok. 900 tys, kopii, a ok. 50% sprzedaży pochodziło z wersji Deluxe. Spółka miała wyższe oczekiwania sprzedażowe. Budżet deweloperski gry wyniósł 178 mln zł, a marketingowy 81,5 mln zł. Aktualnie największym kanałem sprzedażowym gry jest PlayStation. Konwersja użytkowników Steam z wishlist „Lords of the Fallen” na zakup gry wynosi ok. 10%. Celem „LOTF” jest osiągnąć 100 mln USD przychodu w perspektywie następnych lat. CI Games skupia się na produkcji projektu „Survive” i projektu action-RPG „3”, których planowane premiery mają nastąpić odpowiednio w 2025 i 2026.

Spark VC ASI: List intencyjny, który zakładał wprowadzenie spółki Blind Warrior na NewConnect poprzez odwrotne przejęcie Spark VC ASI został wypowiedziany.

CD Projekt: Reżyser produkcji kodowego projektu Polaris Sebastian Kalemba wskazał, że „Wiedźmin 4” ukaże się dopiero za kilka lat, a od poprzedniej części upłynie dużo czasu, więc studio nie może kierować się wyłącznie do odbiorców, którzy już lubią sagę, ale musi także zbudować nową społeczność. „Naszym priorytetem jest zawsze próba przełamywania granic. Chcemy spróbować zrobić coś nowego w porównaniu z tym, co jest obecnie w grach RPG, zwłaszcza, że pracujemy w tym gatunku i kierujemy naszą ofertę do fanów RPG. Pomysł jest taki, aby zbudować coś, co przewyższy 'Wiedźmina 3′, opowiadając bardziej intensywną historię i zapewniając jednocześnie bardziej intensywną rozgrywkę” – dodał Kalemba, cytowany przez serwis gram za Wccftech.

Plot Twist: Autorska produkcja „The Last Case of Benedict Fox” wkrótce trafi na konsole PlayStation5. Zespół finalizuje prace nad implementacją wszystkich dodatkowych mechanik i usprawnień, które zostały wprowadzone w wersjach na PC i Xbox-a. Sprzedaż na tych platformach prowadzona jest od 27 kwietnia br. W tym dniu „The Last Case of Benedict Fox” trafił także do usługi Game Pass, za co Plot Twist otrzymało jednorazowo wynagrodzenie. Po premierze gry na PlayStation5, która planowana jest w I kw. 2024 r. Plot Twist ogłosi szczegóły nowego projektu, nad którym pracuje.

Titan GameZ: Gra „Uboat: The Silent Wolf” udostępniona na Oculus Meta Store.

Red Square Games: Na platformie Stove Indie rozpoczęła się sprzedaż gry „SlavicPunk: Oldtimer”. Zarząd spółki jest przekonany, że zawarcie umowy dystrybucyjnej ze Smilegate Holdings Inc. oraz premiera gry na koreańskim rynku, pozytywnie wpłynie na sprzedaż tytułu oraz rozpoznawalność dewelopera. Krakowskie studio zapowiada także wersję konsolową swojej „SlavicPunk: Oldtimer”. Aktualnie zespół Red Square Games, przy współpracy z Sylen Studio, pracuje nad kolejnym projektem – to gra osadzona w uniwersum Michała Gołkowskiego.

Sony: Sony Interactive Entertainment przedstawiło grudniową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Aktywni subskrybenci będą mogli pobrać na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4 następujące tytuły: „Lego 2K Drive”, „Powerwash Simulator” oraz „Sable”.

11 bit studios: Zaprezentował nowy teaser gry „Frostpunk 2” z odświeżoną grafiką i widokiem skali miasta, gdzie będzie toczyć się rozgrywka.

Gaming: 16% polskich fanów gamingu i e-sportu jest zdania, że marki rozumieją ich potrzeby i potrafią się dobrze reklamować, wynika z badania FRENZY zrealizowanego przy współpracy z Kantar Polska. Co trzecia osoba kupiła produkt lub usługę promowaną w trakcie wydarzenia gamingowego transmitowanego online, jednak 1 na 4 badanych czuje się przez marki niezrozumiane i nastawia się do nich negatywnie.

Lenovo Polska: Ruszył z nową promocją „Lenovo i polski gaming”, dzięki której przy zakupie dowolnego sprzętu gamingowego Lenovo można otrzymać zestaw gier stworzonych przez polskich wydawców. Akcja trwa do 31 maja 2024 r.

Źródło: ISBnews