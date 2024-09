Action odnotowało 20,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2024 roku wobec 14,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 24,12 mln zł wobec 17,45 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 28,1 mln zł wobec 22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 145,9 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 1 146,27 mln zł rok wcześniej.

„W I połowie 2024 roku Action S.A. rozwijała swoje działania w obszarze handlu internetowego, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B. Odpowiadając na zmieniające się oczekiwania konsumentów oraz dynamiczne warunki rynkowe, spółka skupiła się na inwestycjach w technologie przyszłości. Kluczowym krokiem była koncentracja działań pod nowy system ERP, który umożliwi jeszcze większą optymalizację procesów wewnętrznych oraz poprawę efektywności operacyjnej. Wraz z tym, spółka rozpoczęła implementację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji (AI) automatyzujących procesy biznesowe i podnoszących jakość obsługi klienta. Dodatkowo, Action S.A. w omawianym okresie dostosowywała i optymalizowała struktury organizacyjne firmy, by być gotowym do wyzwań w przyszłości. W ramach dalszego rozwoju, firma przeniosła swoje projekty e-commerce na bardziej wydajne platformy, co nie tylko poprawiło skalowalność działalności, ale także przyczyniło się do lepszego doświadczenia użytkowników” czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 20,86 mln zł wobec 14,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Action działa na rynku dystrybucji sprzętu IT i RTV/AGD/GSM, a także dystrybutor VAD (Action Business Center), to także znaczący producent sprzętu komputerowego. Action posiada projekty e-commerce: sferis.pl, gram.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews