Molecure dysponowało środkami pieniężnymi w wysokości 27 mln zł koniec września bieżącego roku, a dodatkowo zakontraktowane finansowanie spółki z grantów na kolejne lata to 32,5 mln zł, podała firma.

„Na dzień 30 czerwca 2024 roku Molecure dysponowało środkami pieniężnymi w wysokości ponad 38 mln zł, a koniec września br. 27 mln zł. Dodatkowo zakontraktowane finansowanie z grantów na kolejne lata wynosi 32,5 mln zł. Spółka planuje pozyskiwać kolejne dotacje na projekty w ramach rozwijanego pipeline projektów klinicznych i przedklinicznych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu 2024 roku Molecure skupiło się na rozwoju dwóch najważniejszych cząsteczek: OATD-01 oraz OATD-02, a także na rozszerzaniu działalności badawczej w oparciu m.in. o zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, podkreśliła spółka.

„W minionym półroczu koncentrowaliśmy się przede wszystkim na dalszym rozwoju klinicznym OATD-01 i OATD-02. Kontynuowaliśmy rekrutację do badania OATD-01, pierwszego w swojej klasie inhibitora chitotriozydazy 1 (CHIT1), u pacjentów z sarkoidozą płucną na obu kontynentach. Pozytywna decyzja urzędów regulacyjnych z krajów europejskich, po wcześniejszej zgodzie w USA i UK, dała nam 'zielone światło’ na prowadzenie badań w II fazie OATD-01 również w Danii, Francji, Grecji, Niemczech oraz Norwegii. Nadal liczymy, że uda nam się jeszcze w to badanie włączyć polskie ośrodki i polskich pacjentów. Planujemy pierwsze odczyty pośrednich sygnałów efektywności terapeutycznej i bezpieczeństwa u pacjentów z sarkoidozą w pierwszej połowie 2025 roku. Jednak w związku z wymogiem podwójnego zaślepienia badania, publikacja ostatecznych wyników nastąpi po jego ukończeniu i jest przewidziana na 2026 rok” – powiedział prezes Marcin Szumowski, cytowany w komunikacie.

„Nasza uwaga w programie OATD-01 coraz bardziej koncentruje się na obszarze chorób metabolicznych, szczególnie MASH (ang. metabolic dysfunction-associated steatohepatitis). Mamy bardzo dobre wyniki przedkliniczne i pojawia się coraz więcej publikacji naukowych z badań genetycznych i bazujących na próbkach od chorych na MASH podkreślających kluczową rolę CHIT1 w eskalacji choroby. Prognozowany wzrost rynku MASH to ponad 40% CAGR rocznie do wielkości ponad 25 miliardów dolarów w 2032 roku. Molecure dąży do odegrania istotnej roli w leczeniu w MASH w partnerstwie z dużą firmą działającą w obszarze postępującej choroby metabolicznej wątroby. Dane naukowe i prognozy rynkowe potwierdzają nasze założenia co do potencjału terapeutycznego blokowania chitynaz w chorobach wielu organów” – dodał prezes.

W ramach badań klinicznych I fazy OATD-02, innowacyjnego inhibitora arginazy, po przeanalizowaniu danych z czwartej kohorty na poziomie dawki 20 mg dziennie i rekomendacji Safety Review Committee spółka kontynuuje rekrutację i dołączenie 3 kolejnych pacjentów do tej kohorty.

„Zgodnie z rekomendacją SRC, chcemy na tym etapie zebrać bardziej obszerne dane dotyczące farmakokinetyki i farmakodynamiki w celu podjęcia decyzji o dalszym zwiększeniu dawki. Jesteśmy przekonani, że kolejny etap znacząco przybliży nas do wprowadzenia na rynek przełomowych terapii, mogących zmienić życie pacjentów na całym świecie.

Widzimy duży potencjał platformy odkrywania leków małocząsteczkowych modulujących funkcję mRNA” – wskazał Szumowski.

W grudniu 2023 r. Molecure uzyskało pozytywne wyniki in vitro dla pierwszej z jej cząsteczek, a kilka miesięcy później potwierdziło zahamowanie translacji dla kolejnej cząsteczki celującej w inny target mRNA, przypomniał.

„Na konferencji BIO International Convention w San Diego, która odbyła się na początku czerwca, mieliśmy wiele spotkań z przedstawicielami firm Big Pharma, zainteresowanych współpracą w zakresie platformy mRNA. W technologii małych cząsteczek celujących w mRNA jesteśmy w europejskiej, a nawet światowej czołówce, dlatego zakładamy, że nawiązanie atrakcyjnej komercyjnie współpracy z dużym partnerem branżowym jest prawdopodobne w ciągu najbliższego roku” – stwierdził prezes.

Zwrócił także uwagę na nawiązanie strategicznej współpracy firmą Avicenna Biosciences w celu wsparcia procesów odkrywania i rozwoju nowych leków małocząsteczkowych celujących w proteazę specyficzną dla ubikwityny 7 (USP7) – enzym deubikwitynujący sprzyjający onkogenezie, którego wysoka ekspresja obserwowana jest w szeregu nowotworów.

„Łącząc ekspertyzę Molecure dotyczącą tego atrakcyjnego, zweryfikowanego w badaniach in vivo celu z platformą chemii medycznej Avicenna, napędzaną przez uczenie maszynowe, zamierzamy wygenerować lepszych kandydatów na leki o optymalnych profilach farmakologicznych do dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego” – zapowiedział Szumowski.

W I poł. 2024 r. Molecure odnotowało przychody operacyjne w wysokości 0,4 mln zł wobec 1,8 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 14,6 mln zł w porównaniu do 12,9 mln zł w tym samym okresie 2023 r.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) to firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews