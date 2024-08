Alior Bank odnotował 585,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 506,07 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

„W II kw. 2024 r. zysk netto wyniósł 585,9 mln zł, co pozwoliło osiągnąć wskaźnik zwrotu na kapitale na poziomie 23,9%. Zysk netto skorygowany o koszt 86 mln zł z tytułu 'wakacji kredytowych’ wyniósłby 655 6 mln zł, a skorygowany wskaźnik ROE 26,7%” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 23,9% wobec 27,8% rok wcześniej. Wskaźnik koszty/ przychody (C/I) wyniósł odpowiednio: 35,7% wobec 34,1% rok wcześniej, podano w prezentacji.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 244,27 mln zł wobec 1160,88 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 211,17 mln zł wobec 216,16 mln zł rok wcześniej.

„Wynik odsetkowy w II kw. 2024 r. skorygowany o wpływ 'wakacji kredytowych’ wyniósł 1 330 mln zł (+5% kw/kw; +61 mln zł kw/kw. Poprawa skorygowanego wyniku odsetkowego kw/kw wynikała głównie z niższych o ok. 45 mln zł kosztów odsetkowych oraz mniejszego o ok. 6 mln zł kosztu hedgingu stopy procentowej” – czytamy dalej w prezentacji.

Marża odsetkowa netto (NIM) w II kw. br. wyniosła 5,82% wobec 6,05% rok wcześniej; koszty ryzyka to odpowiednio: 0,23% wobec 0,95% rok wcześniej. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 6,78%, co oznacza spadek o 2,67 pkt proc. r/r.

„Wskaźnik marży odsetkowej netto w II kw. 2024 r. wyniósł 5,82%. Wskaźnik NIM skorygowany o wpływ 'wakacji kredytowych’ wyniósł 6,22%” – napisano dalej.

W II kw. 2024 r. koszty działania wyniosły 514 mln zł i wzrosły o 11% r/r, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu kosztów pracowniczych o 43 mln zł r/r. Wzrost kosztów pracowniczych był spowodowany głównie wzrostem średniego poziomu wynagrodzenia, podał też bank.

„Koszty działania w II kw. 2024 r. wzrosły o 2% (+9 mln zł) w stosunku do kosztów działania w I kw. 2024 r. skorygowanych o rezerwę na składkę fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w wysokości 40,6 mln zł (skorygowane koszty działania w I kw. 2024 r. wyniosły 505 mln zł)” – wskazano także w prezentacji.

Aktywa razem banku wyniosły 90,15 mld zł na koniec II kw. 2024 r. wobec 90,13 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I poł. 2024 r. bank miał 1164,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 871,85 mln zł zysku rok wcześniej.

„W I połowie 2024 r. Alior Bank poprawił osiągane wyniki finansowe. Zysk netto grupy kapitałowej Alior Banku wyniósł 1 164 mln zł przy zwrocie z kapitału (ROE) na poziomie 24,5%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Wskaźnik ROE wyniósł w I poł. br. 24,5% wobec 25,4% rok wcześniej. Wskaźnik C/I wyniósł odpowiednio: 36% wobec 36% rok wcześniej, podano w prezentacji.

Marża odsetkowa netto (NIM) w I poł. br. wyniosła 5,94% wobec 5,91% rok wcześniej; koszty ryzyka to odpowiednio: 0,46% wobec 1,28% rok wcześniej.

„Wynik z tytułu odsetek osiągnął 2 514 mln zł i stanowił główny składnik przychodów grupy kapitałowej Alior Banku na poziomie ok. 85,5% łącznych przychodów w I półroczu 2024 r. W porównaniu do I połowy 2023 r. wzrósł on o 11,0%, co było determinowane przede wszystkim przez zahamowanie rozpoczętego we wrześniu 2023 r. cyklu luzowania polityki pieniężnej, obniżeniu kosztu finansowania oraz wzrost portfela kredytowego banku” – czytamy w sprawozdaniu.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w I półroczu 2024 r. obniżył się o 0,5% r/r do 422,5 mln zł. Na wynik złożyło się 750,1 mln zł przychodów prowizyjnych (spadek o 15,4% r/r) oraz 327,6 mln zł kosztów prowizyjnych (spadek o 29,1% r/r), podano także.

„Koszty działania grupy kapitałowej Alior Banku w I połowie 2024 r. wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim o 91 mln zł, tj. do poziomu 1 059 mln zł. Wzrost kosztów działania wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztów pracowniczych (wzrost o 94 mln zł, do 628 mln zł w I połowie 2024 r.) jak również wyższych kosztów usług informatycznych i marketingowych oraz z ogólnego inflacyjnego wzrostu kosztów. Dzięki podejmowanym przez bank inicjatywom w I połowie 2024 r. obniżeniu o 14 mln zł uległy koszty czynszu i utrzymania budynków. Składki wpłacone do BFG wyniosły w I połowie 2024 r. 41 mln zł tj. o 18 mln zł mniej niż w roku poprzednim” – napisano też w sprawozdaniu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 90,13 mld zł na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews