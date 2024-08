Arctic Paper odnotował 17,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 39,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 41,83 mln zł wobec 39,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 70,43 mln zł wobec 68,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 839,21 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 836,24 mln zł rok wcześniej.

„Drugi kwartał 2024 r., zwykle sezonowo słabszy, upłynął w tym roku pod znakiem powolnego powrotu koniunktury na kluczowych rynkach europejskich i osiągnięcia historycznie wysokich cen surowców. Przychody Arctic Paper wyniosły 839,2 mln zł (w analogicznym okresie 2023: 836,2 mln zł), a EBITDA skorygowana o zdarzenia jednorazowe wzrosła do 78,4 mln zł (w analogicznym okresie 2023: 68,9 mln zł) przy skorygowanej marży EBITDA na poziomie 9,3% (w analogicznym okresie 2023: 8,2%). Zdarzenia jednorazowe w kwocie 8 mln zł obejmują rezerwę na koszty związane z reorganizacją działu sprzedaży oraz odpisem na należności (nota 30.1) Pozycja finansowa Arctic Paper uległa dalszemu wzmocnieniu, a wskaźnik dług netto/EBITDA osiągnął poziom -0,35 ( w analogicznym okresie 2023: -0,19). W tym okresie kontynuowaliśmy inwestycje zgodnie z naszą długoterminową strategią dywersyfikacji działalności Grupy” – powiedział prezes spółki Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie.

„W segmencie papieru przychody wyniosły 573,9 mln zł ( w analogicznym okresie 2023: 566,7 mln zł). Lekkie ożywienie, które obserwowaliśmy na rynku papieru w pierwszym kwartale br, spowolniło, zwłaszcza na ważnym dla nas rynku niemieckim. Skorygowana EBITDA wyniosła 49,6 mln zł ( w analogicznym okresie 2023: 47,6 mln zł). Nadal koncentrujemy się na marżach, w celu zrównoważenia wyższych kosztów celulozy stanowi wyzwanie. W wyniku naszych działań w tym obszarze marża EBITDA nieznacznie wzrosła do 8,6% ( w analogicznym okresie 2023: 8,4%), podczas gdy nasz przychód na tonę spadł do 5,04 tys. zł (w analogicznym okresie 2023: 5,85 tys. zł), głównie z powodu różnic kursowych. Arctic Paper rozpoczął reorganizację procesów sprzedaży papieru i obsługi klienta w celu zwiększenia efektywności działania. Szacuje się, że zmiana ta przyniesie roczne oszczędności w wysokości ok. 15 mln zł, a jej pełne wdrożenie i efekt finansowy widoczny będzie w 2025 roku” – dodał.

Jak podkreślił Inwestycja joint venture z Rottneros w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem i zakład ma zostać uruchomiony jesienią br. Zainteresowanie rozwiązaniami w zakresie opakowań wolnych od surowców kopalnych i przyjaznych dla środowiska pozostaje duże, a wprowadzane w wielu krajach regulacje prawne promują stosowanie opakowań podlegających recyclingowi.

„Ożywienie na najważniejszych rynkach może wymagać czasu i spodziewamy się, że obecna sytuacja rynkowa utrzyma się w III kwartale br. Zmienność na rynkach podkreśla znaczenie dalszej dywersyfikacji naszej działalności w kierunku energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji w segmencie celulozy i papieru. Prawie 50% wydatków inwestycyjnych w H1 było przeznaczone na projekty w segmencie energia i opakowania – zgodnie z planem realizacji strategii 4P. Połączenie realizowanych inwestycji, dbałości o koszty i ciągłej koncentracji na marżach sprawia, że Arctic Paper jest dobrze przygotowany do wykorzystania możliwości rynkowych, jakie mogą się pojawić” – zapowiedział prezes.

W I poł. 2024 r. spółka miała 100,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 147,63 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 804,58 mln zł w porównaniu z 1 868,46 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 182,42 mln zł wobec 254,47 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews