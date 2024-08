Benefit Systems odnotował 108,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 129,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 157,11 mln zł wobec 143,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 243,1 mln zł wobec 215,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 844,78 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 697,49 mln zł rok wcześniej.

„W drugim kwartale br. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 844,8 mln zł i były o 21% wyższe, niż w analogicznym okresie w 2023 r. Grupa odnotowała 202 mln zł zysku operacyjnego skorygowanego o koszt programu motywacyjnego oraz 108,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I poł. 2024 r. spółka miała 201,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 181,84 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 645,89 mln zł w porównaniu z 1 322,8 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 447,3 mln zł wobec 344,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu przychody osiągnęły poziom 1 645,9 mln (+24% rdr), a zysk operacyjny skorygowany o koszt programu motywacyjnego i zysk netto odpowiednio 333 mln zł (wzrost o 56%) i 201 mln zł (zmiana o 11% rdr). Grupa kończy kwartał z pozycją gotówką netto 469 mln zł” – czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży segmentu Polska wyniosły w II kwartale 616,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24% rok do roku (w I półroczu: 1 198,2 mln zł, zmiana o 29% r/r). Liczba kart w tym okresie w Polsce osiągnęła poziom 1 497,7 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 13% r/r. Obecnie w Programie MultiSport dostępnych jest ponad 45 różnych aktywności sportowych, oferowanych przez ponad 5,4 tys. obiektów partnerskich. W drugim kwartale b.r. własne sieci fitness zwiększyły przychody o ponad jedną trzecią oraz odnotowały 25% wzrost liczby karnetów r/r (wynik ten uwzględnia nowo przejęte kluby), podano w materiale.

„Kontynuujemy rozwój naszej sieci klubów fitness, który pokazuje, że można ten biznes budować na zdrowych fundamentach – nowe oraz przejęte kluby fitness kontrybuują do poprawy wyniku Segmentu Polska. Planujemy kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową – zarówno na poziomie organicznym, jak i w ramach akwizycji. To ważne ze względu na długoterminowy rozwój Programu MultiSport, w tym zabezpieczenie jego przewag rynkowych, jak również utrzymujący się wysoki popyt na usług sportowo-rekreacyjne w naszym kraju” – skomentował członek zarządu Marcin Fojudzki, cytowany w komunikacie.

Przychody Segmentu Zagranica wyniosły 228,4 mln zł w II kwartale (wzrost o 14% r/r) oraz 447,8 mln w I półroczu (zmiana o 15% r/r). Kwartalny zysk operacyjny segmentu wyniósł 38 mln zł, a półroczny 63,3 mln zł. Na koniec czerwca br. aktywnych było łącznie 495,6 tys. kart MultiSport, a dla uczestników programu dostępnych było łącznie 5,3 tys. obiektów partnerskich na wszystkich rynkach.

„Od początku roku zwiększyliśmy liczbę własnych obiektów sportowych za granicą o 28 placówek i obecnie zarządzamy 59 klubami fitness. Do końca roku planujemy dodanie kolejnych 15 obiektów, co przełoży się na podwojenie naszej sieci klubów fitness w całym 2024 roku” – dodał Fojudzki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 163,27 mln zł wobec 145,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews