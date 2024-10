Best zdecydował o emisji do 600 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AC3 o łącznej wartości do 60 mln zł i terminie wykupu 30 października 2029 r., podała spółka. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w oparciu o WIBOR 3M plus 3,8 pkt proc. marży w skali roku. Zapisy będą przyjmowane od 15 października do 28 października 2024 r.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej wyniosły 353,83 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews