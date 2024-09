Captor Therapeutics po pomyślnym zakończeniu badań przedklinicznych na makakach krabożernych, wyłonił kandydata klinicznego w rozwoju projektu CT-03, podała spółka. Planuje złożenie dokumentacji IND/CTA niezbędnej do rozpoczęcia badań klinicznych pod koniec przyszłego roku.

„Kandydat na lek opracowywany w ramach projektu CT-03 uznajemy za 'pierwszy w klasie’, ponieważ według wiedzy spółki jest to jedyny degrader MCL-1 obecnie rozwijany przez firmę farmaceutyczną. Podejście to, opierające się o usuwanie białka, co skutkuje odwrotnym efektem w porównaniu z inhibitorami, prowadzącymi do akumulacji MCL-1. Degradacja MCL-1 z kolei zapewnia inne efekty farmakologiczne które, jak wykazano w modelach przedklinicznych, powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa terapii” – powiedział członek zarządu i CSO Michał Walczak, cytowany w komunikacie.

Captor Therapeutics zainicjował już syntezę cząsteczki na dużą skalę we współpracy z renomowaną organizacją Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Spółka planuje złożenie dokumentacji IND/CTA niezbędnej do rozpoczęcia badań klinicznych pod koniec 2025 roku, podano także.

CT-03 jest drugim najbardziej zaawansowanym projektem spółki. Jego celem jest opracowanie i rozwój innowacyjnego kandydata na lek, który indukuje degradację białka MCL-1 w komórkach. Celowana degradacja białek (TPD) to nowatorskie podejście, które, dzięki bifunkcjonalnym degraderom opracowanym przez Captor Therapeutics, umożliwi wprowadzenie komórek nowotworowych na ścieżkę śmierci komórkowej, czyli apoptozy. Może ono znaleźć zastosowanie w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, potrójnie negatywnego raka piersi oraz nowotworów układu krwionośnego, limfatycznego oraz szpiku, dla których istnieje ogromne, niezaspokojone zapotrzebowanie medyczne, przypomniano.

Captor Therapeutics to firma biofarmaceutyczna, specjalizująca się w opracowywaniu leków opartych na technologii Targeted Protein Degradation (TPD) do leczenia chorób o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews