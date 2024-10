Rynek Catalyst, specjalizujący się w obrocie obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi i skarbowymi, obchodzi 15 lat działalności. Od momentu uruchomienia w 2009 roku Catalyst stał się kluczową platformą dla polskich firm i samorządów, umożliwiając im pozyskiwanie kapitału, a inwestorom oferując szeroki wybór instrumentów dłużnych. W ciągu ostatnich 15 lat Catalyst nie tylko ugruntował swoją pozycję na rynku, ale również odegrał istotną rolę w rozwoju krajowego sektora obligacji.

Catalyst został stworzony z ambitnym celem – umożliwienia szerokiej gamie emitentów, od dużych korporacji po samorządy, pozyskiwania kapitału poprzez emisję papierów dłużnych. Już od momentu uruchomienia 30 września 2009 roku, rynek przyciągnął pierwsze emisje nieskarbowe. Wśród pierwszych emisji wprowadzonych na ten rynek znaleźli się m.in. Electus, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Miasto Stołeczne Warszawa, które wyemitowało obligacje o wartości 600 mln zł z przeznaczeniem na rozwój infrastruktury miejskiej.

W ciągu pierwszego roku działania Catalyst, na rynku zadebiutowało 35 serii obligacji o łącznej wartości 10,69 mld zł. Te liczby potwierdziły zainteresowanie rynkiem i pokazały jego potencjał jako efektywnego narzędzia finansowego. W miarę upływu lat, Catalyst umacniał swoją pozycję, stając się miejscem, gdzie zarówno największe polskie spółki jak i mniejsze podmioty regularnie przeprowadzały emisje obligacji. W 2024 roku jedną z największych emisji było wprowadzenie przez KGHM obligacji serii C o wartości 1 mld zł, będącej częścią większego programu o wartości 4 mld zł.

Różnorodność emitentów na Catalyst odzwierciedlała złożoność polskiej gospodarki. Na rynku notowane są obligacje korporacyjne, komunalne oraz listy zastawne emitowane przez banki hipoteczne. Ważnym elementem rozwoju Catalyst było także wprowadzenie obligacji skarbowych, które z jednej strony zapewniły dodatkową płynność rynkowi, a z drugiej przyciągnęły bardziej konserwatywnych inwestorów poszukujących stabilnych narzędzi inwestycyjnych.

Obecnie Catalyst obejmuje 691 serii obligacji nominowanych w złotych emitowanych przez 135 podmiotów, a łączna wartość notowanych obligacji przekracza 1,3 biliona zł.

Rynek obligacji nieskarbowych w Polsce, mimo że wciąż mniejszy w porównaniu z gospodarkami zachodnimi, ma ogromny potencjał dalszego rozwoju. Naszym celem jest wspieranie spółek i samorządów poprzez dostęp do kapitału, który umożliwi im rozwój, innowacje i modernizację. Chcemy, aby w nadchodzących latach rynek wtórny obligacji stał się bardziej efektywny i płynny, co ułatwi inwestorom, szczególnie indywidualnym, łatwiejszy obrót obligacjami stwierdza Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Catalyst znacząco przyczynił się do rozwoju systemu instytucji finansowych oraz inwestorów specjalizujących się w obligacjach korporacyjnych. Powstanie rynku stworzyło zapotrzebowanie na rozwój usług związanych z zarządzaniem długiem korporacyjnym, co doprowadziło do wzrostu liczby dedykowanych funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich, które wspierają emitentów w procesie emisji obligacji.

Catalyst po 15 latach działalności jest nie tylko symbolem stabilności, ale także katalizatorem rozwoju polskiego rynku finansowego. Rynek obligacji korporacyjnych i komunalnych stale się rozwija, a GPW planuje w kolejnych latach wprowadzać nowe rozwiązania, które przyciągną jeszcze więcej emitentów i inwestorów.

Źródło: Spółka