Columbus Energy powołał spółkę Columbus ONE. Spółka ta i jej oferta dedykowana jest przede wszystkim podmiotom gospodarczym i sieciom sprzedaży produktów OZE, podał Columbus Energy. Wprowadzona oferta ma na celu konsolidację oferty i realizacji podmiotów działających w branży termomodernizacji domów w programie „Czyste Powietrze” oraz „Mój Prąd” poprzez udzielenie im wsparcia w prowadzeniu swojej działalności.

W opinii zarządu, umożliwi to dostęp Columbus do nowych klientów, obsługiwanych dotychczas przez te przedsiębiorstwa, co może przełożyć się na wyniki osiągane przez Columbus.

„Akcjonariuszami Columbus ONE SA są Columbus Energy SA (70% akcji) oraz Paweł Bednarek (30% akcji), powołany jednocześnie do pełnienia funkcji prezesa zarządu tej spółki. Obok niego w zarządzie zasiadają Tomasz Tkaczuk (dyrektor sprzedaży Columbus Energy SA) oraz Szymon Gruszka, prezes zarządu Columbus Elite SA” – czytamy w komunikacie.

Columbus Energy oferuje rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne i wielkoskalowe magazyny energii. W 2023 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

