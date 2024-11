Starward Industries przedstawiło graczom swój nowy projekt „Dante’s Ring”, którego premierę w formule early access planuje na 2025 rok, podała spółka.

„’Dante’s Ring’ to zupełnie nowy rozdział dla naszego studia, ale z pełnym poszanowaniem naszych korzeni i doświadczeń z 'The Invincible’. Chcemy zaproponować graczom coś unikalnego, co przyciągnie zarówno fanów naszej wcześniejszej produkcji, jak i nowych odbiorców” – powiedział członek zarządu i chief marketing officer Maciej Dobrowolski, cytowany w komunikacie.

Nowy projekt został zaprezentowany podczas tegorocznej gali Golden Joystick Awards. Teaser trailer gry zaprezentowano w kluczowym momencie wydarzenia. Tego samego wieczoru wystartowała też karta steam projektu, zawierająca trailer, grafiki oraz opis ujawniający więcej szczegółów dotyczących nowej gry, podano w materiale.

„’Dante’s Ring’ to krok w nowym kierunku. Studio zapowiada odejście od dotychczasowej formuły, stawiając na zasadę 'gameplay first’. Nowa gra łączy elementy przygodowego RPG akcji, survivalu i gier zręcznościowych, co ma przyciągnąć zarówno fanów bardziej zaawansowanych produkcji, jak i tzw. casual indie players. W produkcji nie zabraknie jednak charakterystycznych dla Starward Industries elementów: wysokiej jakości oprawy wizualnej, klimatycznej muzyki i angażującej fabuły” – czytamy w komunikacie.

Równolegle z premierą teasera wystartowała kampania reklamowa na YouTube, która najwięcej wyświetleń osiągnęła w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Australia, Norwegia, Polska i Niemcy.

„Kolejne etapy kampanii obejmują publikację gameplay trailera, który ukaże szczegóły rozgrywki, oraz przygotowanie wersji demo. Premiera w formule early access zaplanowana jest na przyszły rok. Starward Industries zapowiada stopniowe odkrywanie kolejnych elementów gry w ramach kampanii promocyjnej” – czytamy dalej.

Starward Industries to krakowski producent gier komputerowych i konsolowych z segmentu Premium Indie. Studio w sierpniu 2020 r. zadebiutowało na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews