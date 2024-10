Największe firmy na świecie mogą nie utrzymać swoich czołowych miejsc na zawsze. Lista wiodących firm pod względem wartości rynkowej stale się zmienia ze względu na innowacje, konkurencję i zakłócenia. Choć kusząca jest próba przewidzenia, które firmy będą na szczycie w przyszłości, istnieje lepsze podejście: skupienie się na strategiach, które pozwolą ci odnieść sukces niezależnie od tego, które firmy dominują na rynku.

Największe firmy na świecie mogą nie utrzymać swoich czołowych miejsc na zawsze. Lista wiodących firm pod względem wartości rynkowej stale się zmienia ze względu na innowacje, konkurencję i zakłócenia. Choć kusząca jest próba przewidzenia, które firmy będą na szczycie w przyszłości, istnieje lepsze podejście: skupienie się na strategiach, które pozwolą ci odnieść sukces niezależnie od tego, które firmy dominują na rynku.

Jednym ze sposobów na dywersyfikację strategii jest nauczenie się jak handlować indeksami, co pozwala uzyskać ekspozycję na szeroki zakres spółek, zamiast polegać na wynikach poszczególnych akcji.

Kto jest dziś liderem na rynku?

Obecnie prym wiodą firmy technologiczne. Apple i Microsoft to największe nazwy, obok innych gigantów, takich jak Nvidia i TSMC. Firmy te, znane jako część „Siedmiu Wspaniałych”, odniosły ogromne korzyści z postępu technologicznego i sztucznej inteligencji.

Ale pozycja lidera na rynku nie jest statyczna. Żadna z dziesięciu najlepszych firm z 1980 roku nie znajduje się dziś w pierwszej dziesiątce. Pokazuje to, że nawet najpotężniejsze firmy ostatecznie tracą swoją przewagę, co sprawia, że niezbędne jest zachowanie zdolności adaptacyjnych.

Spojrzenie wstecz na zmiany rynkowe

Jeśli spojrzeć wstecz na lata 80. ubiegłego wieku, największe światowe spółki były związane z energią, napędzane obawami o „szczyt wydobycia ropy naftowej”, czyli koncepcją, że światowe zasoby ropy naftowej są na wyczerpaniu. Teoria ta okazała się błędna.

Do 1990 roku japońskie firmy zdominowały rynek, zajmując osiem z dziesięciu pierwszych miejsc. Wielu uważało, że Japonia wkrótce przejmie globalną gospodarkę, ale ta prognoza również się nie sprawdziła.

W 2000 roku bańka technologiczna wyniosła na szczyt firmy takie jak Microsoft i Intel. Do 2010 roku chińskie firmy nabrały rozpędu, a wielu wierzyło, że Chiny wkrótce zdominują światową gospodarkę. Apple również po raz pierwszy pojawiło się w czołówce rankingu w tym okresie. Do 2020 roku amerykańskie firmy technologiczne zajmowały pięć pierwszych miejsc, co pokazuje, jak bardzo zmienił się krajobraz w ciągu zaledwie kilku dekad.

Wyceny akcji: Czy są zawyżone?

Biorąc pod uwagę wielkość dzisiejszych wiodących spółek, można by pomyśleć, że ceny ich akcji są zawyżone. Jednak dzisiejsi giganci technologiczni mają w rzeczywistości niższe wskaźniki ceny do zysków (P/E) w porównaniu z firmami, które były liderami rynku w poprzednich dekadach.

Średni dwuletni terminowy wskaźnik P/E dla Siedmiu Wspaniałych wynosi około 23x. Dla porównania, w 2000 r. średni wskaźnik P/E dla liderów rynku wynosił 52x, a w latach 80. był jeszcze wyższy i wynosił 67x. Niższy wskaźnik P/E oznacza, że w stosunku do swoich zysków, dzisiejsze najlepsze spółki są tańsze niż liderzy z poprzednich dekad.

Co powoduje wzrost i upadek spółek?

Największe firmy często spadają ze szczytu z powodu nieoczekiwanych wydarzeń, konkurencji lub zmian w gospodarce. Na przykład gospodarka Japonii załamała się w latach 90-tych, a wzrost Chin nie doprowadził do dominacji, którą wielu przewidywało.

Podczas gdy firmy takie jak Microsoft i Apple mogą wydawać się niezwyciężonee, konkurencja i innowacje mogą zakłócić nawet najbardziej ugruntowane firmy. Historia pokazuje, że duże korporacje, takie jak IBM i ExxonMobil, były kiedyś liderami rynku, ale później straciły swoje czołowe pozycje.

Eksperci mieli swoją teorię na ten temat. Twierdzili, że innowacje i postęp technologiczny często pochodzą od przedsiębiorców, którzy rzucają wyzwanie firmom o ugruntowanej pozycji. Z biegiem czasu innowacje te tworzą konkurencję, która może zakłócić nawet największych graczy na rynku. To wyjaśnia, dlaczego giganci technologiczni inwestują miliardy dolarów w badania i rozwój, aby utrzymać swoją przewagę i trzymać konkurencję na dystans.

Innowacje mogą całkowicie zmienić rynek. Przed rewolucją sztucznej inteligencji wywołaną przez narzędzia takie jak ChatGPT, niewiele osób przewidywało, że Nvidia wzrośnie tak szybko. Podobnie firmy farmaceutyczne, takie jak Novo Nordisk i Eli Lilly, doświadczyły ogromnego wzrostu dzięki sukcesowi ich nowych metod leczenia otyłości. Przykłady te pokazują, jak szybko rynek może się zmieniać, gdy pojawiają się nowe technologie lub produkty.

Jaka jest najlepsza strategia na przyszłość?

Próba przewidzenia, która spółka będzie na szczycie w przyszłości, jest trudna, jeśli nie niemożliwa. Można jednak przyjąć strategię, która zapewni aktualność inwestycji bez ciągłego zgadywania. Pomocne może być pasywne inwestowanie za pośrednictwem funduszy ETF. Ten rodzaj funduszu śledzi indeks S&P 500 i automatycznie dostosowuje swoje udziały dwa razy w roku. Gdy wartość rynkowa spółki rośnie, fundusz kupuje więcej akcji, a gdy wartość spółki spada, fundusz sprzedaje akcje. W ten sposób portfel pozostaje dostosowany do najlepszych wyników rynkowych bez konieczności częstych korekt.

Przemyślenia końcowe

Chociaż żadna firma nie pozostaje na szczycie na zawsze, zrozumienie ewolucji rynków i przyjęcie strategii, które dostosowują się do zmian, może pomóc odnieść sukces w dłuższej perspektywie. Zamiast skupiać się na przewidywaniu przyszłości, możesz inwestować w sposoby, które dostosowują się do zmian na rynku, zapewniając sobie pozycję do wzrostu.

