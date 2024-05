DataWalk miał 21,73 mln zł straty EBITDA w I kwartale 2024 roku wobec 9,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Strata EBITDA skorygowana o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wyniosła 6,02 mln zł wobec 12,21 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 6,43 mln zł, wobec 3,22 mln zł w I kwartale 2023 r., co stanowi zwiększenie o 100% r/r, podano.

„Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy w I kwartale 2024 r. miały:

i. zwiększenie kosztów związanych z programem motywacyjnym płatnym w formie akcji w łącznej kwocie 36 343 tys. zł w stosunku do okresu porównywalnego, będące efektem wyceny programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową emitenta i Grupy);

ii. wzrost przychodów ze sprzedaży wynoszący 3 206 tys. zł (o 100% w stosunku do okresu porównywalnego);

iii. zmniejszenie operacyjnych kosztów wynagrodzeń, będące efektem przeprowadzonego programu redukcji kosztów poprzez optymalizacje wielkości i struktury zatrudnienia, wynoszące 2 652 tys. zł (o 36% w stosunku do okresu porównywalnego)” – czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce 15 maja 2024 r.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews