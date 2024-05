Carrefour Polska podpisał 52 nowe umowy najmu oraz przedłużył 170 umów z dotychczasowymi najemcami w zarządzanych przez siebie centrach handlowych w 2023 roku, podała sieć. Pozwoliło to zabezpieczyć na kolejne lata łącznie ok. 37 tys. m2 GLA.

„Carrefour zarządza w Polsce m.in. ponad 20 dużym centrami handlowymi o łącznej powierzchni 230 000 m2 GLA. W 2023 roku sieć podpisała aż 52 nowe umowy najmu na łączną powierzchnię ponad 7000 m2 GLA oraz przedłużyła 170 umów z dotychczasowymi najemcami. Pozwoliło to marce zabezpieczyć na kolejne lata, łącznie ok. 37 000 m2 GLA, a także utrzymać niski poziom wakatów. Na koniec 2023 roku wyniósł on w całym portfolio sieci 1,7%, czyli znacznie poniżej średniej rynkowej wynoszącej 2,6%” – czytamy w komunikacie.

Na przestrzeni minionego roku w centrach handlowych Carrefour pojawiło się również 17 nowych marek. Wśród kluczowych najemców znaleźli się m.in. New Yorker, Okaidi oraz restauracja sieciowa Tutti Santi. Sieć przeprowadziła też proces rekomercjalizacji wybranych obiektów, a także zrealizowała ich lokalne przebudowy i modernizacje. W 2023 roku otwarta została m.in. strefa gastronomiczna w Galerii Grudziądzkiej, w Galerii Zdrój w Jastrzębiu-Zdroju pojawił się pierwsza w mieście perfumeria Douglas, w Galerii Zielone Wzgórze w Białymstoku otwarte zostały 3 nowe sklepy: Venezia, Unisono i Big Star, a w Galerii Słowiańskiej w Zgorzelcu: Big Star, Reserved Kids oraz Monnari, a także powiększony został sklep Mohito.

„Pomimo wielu wyzwań rynkowych, przed którymi stanęliśmy jako sieć w 2023 roku, okazał się on bardzo dobry dla naszych centrów handlowych. Podczas minionych 12 miesięcy centra handlowe należące do Carrefour Polska nie tylko utrzymały swoją pozycję, ale także nierzadko zbudowały przewagę nad lokalną konkurencją. Dzięki ugruntowanym lokalizacjom oraz stale poprawianej ofercie handlowej, usługowej i rozrywkowej, podnosimy nasze wskaźniki odwiedzalności i obniżamy poziom wakatów. Na koniec 2023 roku osiągnął on w całym naszym portfolio rekordowo niski wynik 1,7%. Świadczy to z jednej strony o zaufaniu, którym obdarzają nas nasi najemcy, a z drugiej o tym, że nasza oferta jest wciąż bardzo atrakcyjna dla lokalnych klientów” – powiedziała dyrektorka Galerii Handlowych Carrefour Polska Ewa Karska, cytowana w materiale.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci ponad 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ok. 40 stacji paliw.

