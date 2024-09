Ferrum odnotowało około 1,91 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2024 roku wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

„Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej grupy wyniósł za I półrocze 2024 r. ok. 6 090 tys. zł i był niższy o ok. 1 419 tys. zł od zysku operacyjnego za I półrocze 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2024 r. wyniosły ok. 356,57 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 15% r/r.

Spółka osiągnęła jednostkową stratę netto w kwocie ok. 3,07 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej, podano także.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników za I półrocze 2024 r. zostaną opublikowane 30 września br.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 629 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews