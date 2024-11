Grupa WP ocenia, że w IV kwartale bieżącego roku trudno będzie powtórzyć dynamikę przychodów segmentu reklam z III kwartału, ale „walka trwa”, poinformował prezes Jacek Świderski. Grupa nie zaprzecza możliwości akwizycji w najbliższych miesiącach i liczy, że w przyszłym roku przychody pobudzać będą między innymi produkty AI w segmencie media i reklama, a segment wakacje będzie podążał za optymistycznymi trendami i produktami ze zwiększonym poziomem marżowości.

„Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to III kw. jest to kwartał, w którym meldujemy wykonanie zadania, ale […] jeszcze trudno odtrąbić sukces i aby to zrobić, to pewnie zajmie nam to jeszcze kilka kwartałów” – powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

„W przyszłym roku przychody napędzać będą np. produkty AI w mediach i w reklamie, a w segmencie wakacje będzie podążanie za optymistycznymi trendami rynkowymi ze zwiększonym poziomem marżowości. […] W turystyce pozostają stałe napędy i liczymy na migrację Polaków pomiędzy kanałami dystrybucji tj. z kanału offline’owego do call center, a z tego do kanału online. Turyści w ramach swoistego cyklu zaczynają od kanału offline, potem przechodzą do call center, a potem już do bezobsługowego online” – dodał.

Pytany czy dynamika przychodów w reklamie będzie powyżej 5% w kolejnych kwartałach prezes powiedział, że wynik III kw. jest trudny do powtórzenia w IV kw.

„Jednak walka trwa i cały czas staramy się ten wynik w IV kw. dowieźć, choć na ten wynik pracuje się cały rok, więc nie jest łatwo. Nie poddajemy się jednak i walka trwa, chociaż będzie trudno ten wynik powtórzyć” – powiedział prezes.

Pytany z kolei o możliwe akwizycje w najbliższych miesiącach prezes odpowiedział: „Rok się jeszcze nie skończył, więc dajmy sobie jeszcze miesiąc na podsumowania i to będzie dobrze zainwestowany miesiąc. Poczekajmy zanim podsumujemy rok” – powiedział Świderski.

Zapytany konkretnie czy segment linearnej TV jest atrakcyjny i o ewentualną transakcję dotyczącą „dużego nadawcy TV” powiedział, że to trudny rynek.

„To trudny rynek, który najlepsze czasy ma za sobą, a wspomniana transakcja jest transakcją, która ma wiele różnych elementów niż tylko inwestycja w telewizję, bo ta stacja telewizyjna jest stacją mainstreamową, która przez długi czas odpowiadała za kształtowanie opinii, a ta transakcja budzi wielkie emocje w branży mediowej, ale trzymamy kciuki, żeby to się dobrze skończyło” – powiedział prezes.

Wcześniej w tym roku media spekulowały, że Warner Bros. Discovery rozważa sprzedaż TVN, aby poprawić swoją globalną sytuację finansową.

Z raportu i prezentacji wynikowej Grupy WP wynika, że skorygowany zysk EBITDA segmentu Reklama i Subskrypcje Grupy WP w całym 2024 r. może być nieco niższy niż w 2023 r. W III kw. 2024 r. w segmencie Reklama i Subskrypcje przychody gotówkowe wzrosły o 7,2% r/r do 167,4 mln zł, dzięki stopniowej poprawie w dynamice wzrostu przychodów z reklamy, a także widocznemu wzrostowi przychodów z subskrypcji. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 1,8% r/r do 60,9 mln zł. W I-III kw. 2024 r. skorygowany zysk EBITDA (wg MSSF 16) segmentu Reklama i Subskrypcje spadł o 7,6% r/r do 173,4 mln zł.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

