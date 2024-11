Konsumpcja prywatna powoli odbudowuje się, ale gospodarstwa domowe wciąż ograniczają ją na rzecz odbudowy oszczędności i dominuje popyt na usługi, ocenił Polski Instytut Ekonomiczny (PIE).

„Konsumenci dalej ograniczają zakup dóbr trwałych. Na wyniki negatywnie działał również wysoki punkt odniesienia sprzedaży paliw z przed roku – w października 2023 odnotowano ponad 10% wzrost m/m w tej kategorii. Obecnie sprzedaż paliw była o 9,1%,r/r niższa, pomimo niewielkiego wzrostu względem września. Dodatkowo sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD spadła o 3,6%r/r. Wyższa niż przed rokiem było natomiast sprzedaż samochodów (+24,1%), podobnie farmaceutyków i kosmetyków (+9,6%)” – czytamy w komentarzu PIE do danych GUS o sprzedaży detalicznej w październiku.

Gospodarstwa domowe konsekwentnie ograniczają konsumpcję i kładą nacisk na odbudowę oszczędności, podano także.

„Doświadczenia okresu wysokiej inflacji skłaniają konsumentów do większej ostrożności w wydatkach. Te odczucia przesłaniają efekty wzrostu realnych wynagrodzeń w ciągu roku. Badania koniunktury konsumenckiej wskazują na istotny wzrost odsetka osób oceniających obecny czas jako sprzyjający oszczędzaniu – w ciągu dwóch lat podniósł się on z 17% do 30%” – czytamy dalej.

Odsetek osób wskazujących, że obecny czas nie jest dobry na duże zakupy oscyluje wokół 30%, podczas gdy przed pandemią wartości były zbliżone do 15%, dodano.

„Warto odnotować jednak spadki takich ocen, co pozwala na pewien optymizm odnośnie zakupów dóbr trwałych w 2025 roku” – podsumowano w komentarzu.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) wzrosła o 1,3% r/r w październiku 2024 r.; w ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 7,8%. W okresie styczeń-październik 2024 r. sprzedaż wzrosła r/r o 2,4% (wobec spadku o 2,6% w analogicznym okresie 2023 r.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2024 r. była o 5,6% wyższa w porównaniu z wrześniem 2024 r.

