Huuuge Inc. miał 62,5 mln USD szacunkowych skonsolidowanych przychodów bez uwzględnienia wpływu rozpoznawania przychodów w czasie (płatności) w II kwartale 2024 r., co stanowi około 9-proc. spadek w porównaniu r/r oraz około 7-proc. spadek w porównaniu do I kw. br., podała spółka.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 283,4 mln USD w 2023 r.

Źródło: ISBnews