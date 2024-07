Przychody Grupy BoomBit wyniosły 17,45 mln zł w czerwcu br., co oznacza wzrost o 6% m/m, podała spółka. Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 17,1 mln.

„Grupa BoomBit miała w czerwcu 2024 r. 17,4 mln zł (+6,0%) przychodów ze sprzedaży, w tym 17,3 mln zł z gier mobilnych i 0,2 mln zł z projektów blockchain” – czytamy w komunikacie.

Wydatki na User Acquisition zmniejszyły się do 8 mln zł (-14,7%), a koszty prowizji platform wzrosły do 2 mln zł (31,2%).

„Grupa miała 17,1 mln pobrań i osiągnęła 7,5 mln zł (+34,0%) przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform. Bez uwzględniania przychodów z projektów blockchain wynik ten wyniósł 7,3 mln zł (+35,3%)” – czytamy dalej.

„Po kilku słabszych miesiącach, w czerwcu w końcu istotnie poprawiliśmy wyniki w grach mobilnych i wypracowaliśmy prawie 7,5 mln zł przychodów pomniejszonych o UA i prowizje platform, co stanowi wzrost o 34% w stosunku do maja. Na ten wzrost wpływ miała wydana w połowie miesiąca, długo oczekiwana aktualizacja do Hunt Royale, czyli Dark Forest. Nasz najlepiej zarabiający tytuł zanotował prawie 4,5 mln zł przychodów, czyli aż 56% więcej niż w poprzednim miesiącu. Dobre wyniki osiągnęły również dwie inne gry Mid-core, czyli Darts Club, który pod koniec czerwca otrzymał nowy update oraz wydana w maju gra Dawn of Ages. Ten ostatni tytuł utrzymał przychody na poziomie 1,5 mln zł. Warto również wspomnieć o Bowling Club, który osiąga kolejne kamienie milowe. W czerwcu gra przekroczyła 1 mln pobrań w Google Play, a na przełomie czerwca i lipca znalazła się na pierwszy miejscu w Google Play na rynku amerykańskim w kategorii Free Games. Pozytywny wpływ na końcowy wynik w czerwcu miała także mniejsza skala wydatków na User Acquisition” – skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W czerwcu 2024 r. najlepiej zarabiającymi tytułami ponownie były Hunt Royale (4,4 mln zł przychodów), Darts Club (1,7 mln zł), oraz Dawn of Ages (1,6 mln zł), podano w materiale.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews