Jujubee zawarło ze Space Fox Games umowę organizacyjną dotyczącą podziału, zgodnie z którą strony zamierzają dokonać podziału przez wydzielenie Space Fox, na mocy którego część majątku Space Fox stanowiąca wyodrębniony finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespół składników materialnych i niematerialnych zdolny do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący całość przedsiębiorstwa Space Fox, zostanie przeniesiona na spółkę, a akcjonariuszom Space Fox przyznane zostaną nowe akcje Jujubee, podała spółka.

„W celu dokonania podziału strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich niezbędnych przepisami działań, w tym m.in. do: przygotowania planu podziału, określenia stosunku wymiany akcji Space Fox na akcje spółki w wysokości 1 akcja Space Fox/0,85 akcji spółki, wraz z ewentualnymi dopłatami pieniężnymi na rzecz akcjonariuszy Space Fox, którzy mieliby objąć ułamkowe części akcji emitenta, określenia dopłat dla akcjonariuszy Space Fox, którzy mieliby otrzymać ułamkowe części akcji spółki, a także podjęcie innych niezbędnych działań wynikających z obowiązujących przepisów prawa” – czytamy w komunikacie.

Podział zostanie przeprowadzony w drodze obniżenia lub bez obniżenia kapitału zakładowego Space Fox. W związku z podziałem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Jujubee. Kapitał zakładowy spółki zostanie podwyższony o kwotę wynikającą ze wskazanego powyżej parytetu wymiany. Intencją stron jest, aby dzień wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z procesem wydzielenia nastąpił nie później niż 31 października 2024 r., a także aby dotychczasowy prezes Space Fox Aleksander Korulski został powołany na prezesa zarządu Jujubee.

„Wraz z podpisaniem umowy Space Fox przekazuje spółce wszelkie prawa wydawnicze do wszystkich swoich zrealizowanych bądź będących w realizacji produktów z segmentu gier, niebędących objętych umową wydawniczą z innym podmiotem – w tym m.in. do 'Emerald Caravan’, 'Space Inn’ oraz 'Maggie’s Movies – Second Shot’. W przypadku, jeżeli nie dojdzie do zrealizowania głównego postanowienia umowy, jakim jest dokonanie podziału, wówczas opisane powyżej wszelkie prawa wydawnicze powrócą do Space Fox” – zakończono.

Jujubee to studio deweloperskie zajmujące się tworzeniem gier wideo. Spółka została założona w 2012 roku w Katowicach przez byłych pracowników studiów CD Projekt RED (Wiedźmin 2), Traveller’s Tales (LEGO Indiana Jones, LEGO Batman) oraz Infinite Dreams (Let’s Create! Pottery, Jelly Defense) – Arkadiusza Ducha, Michała Stępnia i Igora Zielińskiego. Spółka jest notowana na NewConnect od sierpnia 2015 r.

Źródło: ISBnews