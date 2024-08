KGHM Polska Miedź odnotowała 649 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 231 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 2 657 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9 165 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 8 172 mln zł rok wcześniej.

„II kwartał zamykamy dobrymi wynikami, które są efektem nowego podejścia zarządu do spraw kluczowych dla KGHM. Jak przed każdą firmą górniczą stoją przed nami wyzwania związane z odwróceniem trendu naturalnie rosnących kosztów wynikających z eksploatacji górniczej, ale też wyższych kosztów klimatyzacji czy logistyki transportu. Na te wyzwania potrzebujemy odpowiedzialnego modelu finansowania. Zarząd pracuje również nad aktualizacją Strategii spółki. Na tym się teraz skupiamy” – powiedział prezes Andrzej Szydło, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W I poł. 2024 r. spółka miała 1 073 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 394 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 17 480 mln zł w porównaniu z 17 757 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 4 208 mln zł wobec 3 108 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Grupa KGHM w I półroczu 2024 roku zmniejszyła koszty rodzajowe o 6% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Całkowite koszty rodzajowe spadły do 16 394 mln zł, co oznacza spadek o 977 mln zł w porównaniu z 17 371 mln zł w pierwszym półroczu 2023 roku.

Wskaźnik kosztów C1, kluczowy wskaźnik efektywności kosztowej w branży wydobywczej, obniżył się do 2,76 USD/lb w pierwszym półroczu 2024 roku, w porównaniu do 2,95 USD/lb w tym samym okresie roku poprzedniego. W drugim kwartale 2024 roku wskaźnik ten wyniósł 2,71 USD/lb, podano także.

„Grupa KGHM zakończyła pierwsze półrocze 2024 roku z zyskiem netto [ogółem] na poziomie 1 074 mln zł, co oznacza znaczący, 2,7-krotny wzrost w porównaniu do 401 mln zł uzyskanych w analogicznym okresie 2023 roku. Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 4 208 mln zł, co stanowi wzrost o 35,4% w ujęciu rok do roku. Tak znaczna poprawa wyników jest efektem realizacji szeregu działań optymalizacyjnych, w tym skutecznego zarządzania kosztami oraz wzrostu efektywności produkcji” – czytamy dalej.

Spółka kontynuuje rozpoczęte inwestycje, w tym takie projekty jak uzbrojenie rejonów górniczych wraz z budową przenośników taśmowych, odtworzenie maszyn górniczych, budowę systemów odwadniania kopalń, budowę systemów klimatyzacyjnych oraz modernizację elektrorafinacji w O/HM „Legnica” poprzez konwersję na technologię z podkładką stałą. Kontynuowane są również prace przy kluczowym dla spółki Programie Udostępnienia Złoża, czy poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż w obszarach koncesji eksploracyjnych, wymieniono dalej.

„W KGHM trwa analiza sytuacji finansowej i szczegółowych potrzeb kapitałowych spółki i grupy oraz przegląd operacji krajowych i zagranicznych, pod kątem potencjału przy zmieniających się warunkach rynkowych oraz celów rozwojowych. W nadchodzących miesiącach KGHM planuje zakończyć prace nad aktualizacją strategii, której celem będzie dalsza poprawa efektywności operacyjnej oraz umacnianie pozycji spółki na rynkach międzynarodowych” – zakończono w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 1 331 mln zł wobec 1 207 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2023 r. KGHM miał 33,47 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews