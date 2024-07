IMS tworzy globalny muzyczny projekt Closer Music, którego głównym celem jest dostarczanie contentu dla twórców. Aktualnie firma skupia się na produkcji i udostępnianiu utworów muzycznych. Startup jest już obecny na rynku, na którym nie ma wielu graczy. Contentu produkuje się coraz więcej, więc zapotrzebowanie na muzykę stale rośnie. Czy nowy projekt IMS ma szansę stać się polskim jednorożcem?

Jesteśmy bardzo zdeterminowani. W zasadzie pozostałe dwie biblioteki to Epidemic – jest już unicornem, izraelski Artlist to jest spółka, powiedzmy, około 0,5 miliarda dolarów z tego, co wiemy dzisiaj. Ale pokaż mi drugi taki rynek na świecie, w którym masz trzy firmy. Po pierwsze, w zasadzie nie ma takiego rynku, a po drugie, jeśli nawet by był, to raczej ciężko, żeby każda z nich nie była warta przynajmniej miliard dolarów, bo to jest gigantyczny rynek

mówi Michał Kornacki, Prezes Zarządu, IMS SA podczas Konferencji WallStreet 28