Scanway zrealizuje wspólnie z Marble Imaging projekt SEMOViS, finansowany przez Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w ramach programu InCubed. Całkowita kwota finansowania projektu z ESA wynosi 3,94 mln euro, z czego 3,2 mln euro alokowane jest dla Scanway, a 0,74 mln euro dla Marble Imaging, podał Scanway.

Scanway opracuje i dostarczy do mikrosatelity demonstracyjnego dwa teleskopy, w tym jeden w paśmie widzialnym z rozdzielczością poniżej 1 metra na piksel, dla przyszłej konstelacji do obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR) rozwijanej przez partnera, niemiecką firmę Marble Imaging, z którą spółka zawarła porozumienie o współpracy w listopadzie ubiegłego roku. Wyniesienie demonstracyjnego satelity na niską orbitę Ziemi jest planowane na przełomie 2025 i 2026 roku.

„Podpisana umowa na docelową kwotę 3,2 mln euro to rekordowy w historii Scanway kontrakt przeznaczony na realizację najambitniejszego z naszych dotychczasowych projektów. Wspólnie z Marble Imaging zamierzamy opracować pierwszą w Europie konstelację satelitów dostarczających multispektralne dane Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości – Very High Resolution (VHR). W segmencie New Space dotąd tylko jedna europejska firma jest zdolna dostarczać tego rodzaju rozwiązania, dzięki czemu możemy znacząco poszerzyć grono naszych potencjalnych klientów. Dane VHR rejestrują więcej informacji i szczegółów, będąc pożądanym źródłem informacji dla kwestii związanych m.in. z bezpieczeństwem narodowym, strategiom związanym z adaptacją do zmian klimatu czy szybkim reagowaniem i łagodzeniem skutków katastrof. Dane tego rodzaju są często pozyskiwane od przedsiębiorstw spoza Europy, co stwarza szereg ryzyk związanych z łańcuchem dostaw i dostępnością na żądanie. Wspólnie z Marble Imaging budujemy rozwiązanie zapewniające niezależność i autonomię Europy poprzez łatwy i nieprzerwany dostęp do danych VHR. Satelita demonstracyjny będzie pierwszym, bardzo ważnym krokiem na drodze do tego celu” – powiedział prezes Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Zawarta przez Scanway umowa obowiązuje przez 2 lata od dnia podpisania i jest rozliczana na podstawie początkowej płatności oraz płatności za realizację poszczególnych etapów tzw. milestones. Spodziewany przez Scanway wpływ środków z tytułu realizacji umowy wynosi około 1,6 mln euro w 2024 roku i około 1,6 mln euro w latach 2025 i 2026.

„W ramach realizowanego dla ESA projektu, Scanway po raz pierwszy dostarczy teleskop o rozdzielczości rzędu poniżej 1 metra z orbity około 500 km. To coraz częściej pożądany przez globalnych odbiorców ładunków użytecznych aspekt techniczny i kolejny ważny wyróżnik Scanway na tle konkurencji. Waga satelity wynosząca około 100 kg wskazuje też strategiczny dla nas kierunek możliwości dostarczania większych, cięższych i bardziej marżowych ładunków, co bardzo dobrze wpisuje się w rynkowe trendy, gdzie zarówno nasi krajowi, jak i zagraniczni dostawcy platform satelitarnych, mają w planach dalsze ich skalowanie celem obsługi coraz większych mikrosatelitów. Teleskop jaki dostarczymy do satelity demonstracyjnego będzie około 2x większy od teleskopu jaki zastosowaliśmy w projekcie EagleEye, czyli największym dotąd satelicie w historii rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Cieszy nas także zaufanie ESA oraz partnerów, dzięki którym możemy realizować tak zaawansowane technologicznie projekty jeszcze przed wyniesieniem i przetestowaniem EagleEye, tego rodzaju potwierdzenie kompetencji i referencja jest dla nas nieoceniona” – dodał COO Scanway Mikołaj Podgórski.

Sukces misji satelity demonstracyjnego będzie wstępem do planowanej budowy konstelacji, w ramach której Scanway mógłby potencjalnie dostarczyć teleskopy obrazujące o szacowanej cenie jednostkowej około 1,1 mln euro za instrument obrazujący, podano także.

Scanway to firma, która rozwija i komercjalizuje dwie linie biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu (systemy wizyjne). Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r.

Źródło: ISBnews