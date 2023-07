Marvipol Development w ramach drugiego programu emisji obligacji wyemituje do 60 tys. obligacji serii P2022B o łącznej wartości nominalnej do 60 mln zł, wynika z opublikowanych przez spółkę ostatecznych warunków emisji obligacji.

„Jest to druga i ostatnia emisja w ramach drugiego publicznego programu obligacji emitowanych na podstawie prospektu, którego ważność upływa 24 sierpnia 2023 roku. W związku z upływającą datą ważności prospektu oraz faktem, iż dotychczas w ramach obu publicznych programów emisji wszystkie oferty kończył się nadsubskrypcją, zarząd emitenta zdecydował o zwiększeniu wartości oferty (wobec ofert poprzednich) do kwoty 60 mln zł, aby w przypadku większego popytu dać możliwość zainteresowanym nabywcom objęcia obligacji w pełnej wysokości” – czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oprocentowane w oparciu o WIBOR 6M plus 5,40% marży.Termin wykupu wyznaczono na 4 lutego 2027 r.

Zapisy potrwają od 14 do 27 lipca 2023 r. przewidywany termin warunkowego przydziału to 31 lipca, a przewidywany dzień emisji to 4 sierpnia.

Obligacje serii P2022B emitowane są w ramach drugiego Programu Emisji Obligacji do kwoty 200 mln zł.

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Marvipol, podano.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność – za pośrednictwem spółek celowych – w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka – w następstwie podziału Marvipol S.A. – z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

Źródło: ISBnews