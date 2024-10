Zarząd Medinice SA zarekomendował Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA), zwołanemu na dzień 25 października, ustalenie ceny emisyjnej na poziomie 8 zł za akcję w ramach emisji nowych akcji serii M. Zarząd Spółki, ustalając rekomendowaną cenę nowych akcji, wziął pod uwagę interes ekonomiczny Spółki i jej obecnych akcjonariuszy oraz atrakcyjność oferty dla inwestorów. Kluczowymi czynnikami, które miały wpływ na rekomendację ceny był aktualny kurs i płynność akcji Medinice oraz potrzeby kapitałowe Spółki. Rekomendowana przez Zarząd cena przy emisji 1.200.000 akcji pozwoli na dalszą realizację projektów oraz działań komercjalizacyjnych.

– Proponowana przez nas cena emisyjna 8 zł za pojedynczą akcję serii M odzwierciedla zrównoważone podejście do potrzeb naszej firmy, jak i interesów akcjonariuszy oraz inwestorów. W chwili obecnej naszym głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania, niezbędnego do realizacji kluczowych zadań. Biorąc pod uwagę obecne wyceny, środki pozyskane z nowej emisji, powinny pozwolić nam na dalsze, stabilne rozszerzanie działalności operacyjnej i sprzedaż co najmniej jednego z naszych kluczowych wyrobów medycznych – mówi Arkadiusz Dorynek, Dyrektor ds. finansowych w Medinice S.A.

Ponadto dzisiaj Spółka zawarła umowę inwestycyjną której stronami są między innymi Prezes Zarządu Medinice – Sanjeev Choudhary, oraz największy akcjonariusz Spółki, jakim jest Parmanand Fundacja Rodzinna, w której Fundacja zobowiązuje się do objęcia akcji serii M w zamian za środki finansowe uzyskane od Inwestorów z tytułu zbycia jej Akcji w łącznej kwocie co najmniej 9.600.000,00 zł.

Decyzja dotycząca emisji akcji zostanie podjęta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA), które zaplanowane jest na 25 października br.

– Zawarta umowa inwestycyjna stanowi ważny krok w realizacji naszego planu pozyskania dodatkowego kapitału w drodze emisji nowych akcji. Jest to wyraz zaufania naszych głównych akcjonariuszy, którzy od początku są silnie zaangażowani w naszą strategię rozwoju. Otwiera to przed nami możliwości przyspieszenia realizacji procesów R&D w naszych wiodących projektach. – mówi Sanjeev Choudhary, Prezes Zarządu Medinice S.A.

Obecnie priorytetem Spółki jest dokończenie badań klinicznych w dwóch wiodących projektach oraz ich komercjalizacja. Są to: PacePress, czyli elektroniczna opaska uciskowa oraz CoolCryo, czyli system do krioablacji serca oparty na dozowaniu ciekłego azotu. Dodatkowo środki mają zapewnić rozwój projektów MiniMax – cewnika 2 w 1 posiadającego funkcję ablacji i obrazowania 3D oraz AtriClamp systemu do zamykania uszka lewego przedsionka serca.

W ramach projektu CoolCryo spółka szykuje się do uzyskania certyfikacji przez amerykański urząd FDA, co umożliwi wprowadzenie CoolCryo na rynek USA. Badanie techniczne i badania użyteczności zostały zakończone, a certyfikacja FDA spodziewana jest na połowę 2025 roku.

Medinice SA to polska firma specjalizująca się w rozwijaniu innowacyjnych technologii medycznych, z misją poprawy jakości życia pacjentów na całym świecie. Spółka prowadzi zaawansowane badania i współpracuje z czołowymi instytucjami naukowymi i medycznymi, aby dostarczać nowoczesne i efektywne rozwiązania w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii

Źródło: Spółka