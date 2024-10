Olivia Fin zdecydowała o zwiększeniu emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii P2024B z 45 tys. do 60 tys. co oznacza, że łączna nominalna wartość emisji wzrosła z 45 mln zł do 60 mln zł, podała spółka. Jednocześnie zarząd komplementariusza spółki postanowił o warunkowym przydziale obligacji zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Noble Securities.

Olivia Fin została utworzona przede wszystkim celem pozyskiwania kapitału na realizację projektów nieruchomościowych przez spółki projektowe wchodzące w skład grupy kapitałowej Tonsa zdefiniowanej jako podmioty zależne spółki Tonsa Commercial REI N.V. Od 2022 r. Grupa rozszerza swoją działalność na projekty mieszkaniowe, a od 2024 r. również na projekty na rynku PRS.

Źródło: ISBnews