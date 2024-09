MediSensonic planuje debiut na głównym parkiecie GPW, poprzedzony pierwszą ofertą publiczną zaplanowaną na IV kwartał bieżącego roku, podała spółka. Środki z IPO zostaną przeznaczone na rozwój przełomowych technologii z obszaru stomatologii, kardiologii i diabetologii.

„Cieszę się, że nasza wizja rozwoju od dłuższego czasu spotyka się z zainteresowaniem rynku kapitałowego. Ostatnią emisję akcji serii G zamknęliśmy przy wycenie ponad 70 mln zł. Oczekujemy na rejestrację podwyższenia kapitału przez sąd. Wierzę, że pozytywna ocena rynku oraz budowa struktury silnego akcjonariatu pozwolą nam na dalszy rozwój i umocnienie pozycji na światowym rynku MedTech. Obecnie przygotowujemy się do emisji akcji serii H, planując jej realizację w ramach oferty publicznej, o czym więcej będziemy mogli powiedzieć już wkrótce” – powiedział prezes Robert Gromada, cytowany w komunikacie.

Pierwsza oferta publiczna spółki przeprowadzana zostanie za pośrednictwem elektronicznej platformy inwestycyjnej Domu Maklerskiego INC.

„Środki z IPO podniosą naszą wiarygodność, zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych inwestorów. Umożliwią nam także samodzielne finansowanie badań i certyfikacji, co pozwoli uniknąć sprzedaży pod presją któregokolwiek z naszych wyrobów” – dodał wiceprezes Marcin Malinowski.

Jednym z wiodących projektów spółki jest Glucowave, który – jak podkreślono w komunikacie – ma szansę stać się pierwszym na świecie w pełni bezinwazyjnym urządzeniem do bezigłowej kontroli poziomu glukozy we krwi, redefiniując standardy opieki nad pacjentami.

„Innym przełomowym projektem spółki jest Microwave Pulp Vitality Tester (MPVT) opracowanym w odpowiedzi na potrzeby stomatologów. To pierwsze na świecie bezinwazyjne urządzenie do oceny żywotności miazgi zębów z wykorzystaniem techniki mikrofalowej, które umożliwia precyzyjne określenie czy ząb jest żywy czy martwy. Obecny etap prac: to ostatnia faza rozwojowa przed certyfikacją” – czytamy w komunikacie.

Kolejnym priorytetowym projektem spółki jest Touchwave – nowoczesny system do ciągłego monitorowania ciśnienia krwi w czasie rzeczywistym, który eliminuje konieczność używania tradycyjnych pompowanych mankietów zakładanych na rękę pacjenta, podano także.

MediSensonic to firma technologiczna z obszaru Med-Tech, założona w 2018 roku, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach medycznych i technologicznych.

Źródło: ISBnews