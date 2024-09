Mercator Medical odnotował 2,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kwartale 2024 roku wobec 9,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 4,93 mln zł wobec 20,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,88 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 121,49 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2024 r. spółka miała 9,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 8,13 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 253,8 mln zł w porównaniu z 234,25 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 3,56 mln zł wobec 42,75 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2024 r. grupa kapitałowa Mercator Medical zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 19,6 mln zł, tj. o 8,3% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W zakresie przychodów ze sprzedaży produktów pochodzących z własnej fabryki w Tajlandii nastąpił spadek o 28,3 mln zł tj. o 17,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek ten został w całości zrekompensowany wzrostem przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów, który wynosił 62,5%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W omawianym okresie nastąpiła znacząca zmiana w strukturze rękawic pomiędzy produktami i towarami. Spadek wartości sprzedaży rękawic będących produktami wynika ze spadku jednostkowej ceny sprzedaży o 11,8% oraz ze spadku wolumenu sprzedaży o 6,7% do poziomu 1 520,3 mln szt. w I półroczu 2024 r., podała spółka.

„Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży rękawic będących towarami wynika ze wzrostu wolumenu o 157% do poziomu 1 204,7 mln szt. co z kolei jest efektem zmiany źródła dostaw rękawic do części dystrybucyjnej w Polsce na rzecz zewnętrznych dostawców i kierowania sprzedaży produktów z Mercator Medical Thailand do odbiorców z poza grupy kapitałowej. W ramach przychodów ze sprzedaży towarów rękawice chirurgiczne są jedyną kategorią rękawic, która zanotowała spadek, wynika on, jak w przypadku innych ich typów, ze spadku cen sprzedaży, w tym przypadku o 5,2%, który dodatkowo został pogłębiony spadkiem wolumenu o 4,5%” – czytamy dalej.

Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży dotyczy również włókniny, której sprzedaż w I półroczu 2024 roku wynosi 11,6 mln zł co przekłada się na 62,3% wzrostu r/r. Jest to efekt dokonanej rewizji asortymentu włókninowego oraz poszerzenia oferty pod kątem lepszego jej dostosowania do rynku szpitalnego. Celem tego procesu było m.in. wzmocnienie pozycji rynkowej omawianego asortymentu i osiągnięcie wzrostów sprzedaży w kolejnych latach, zapowiedziano także.

„Grupa Mercator Medical sprzedała w I półroczu 2024 roku łącznie ponad 2,72 mld szt. rękawic co w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym sprzedano 2,1 mld szt. rękawic, jest wynikiem lepszym o 29,8%. Dominujące wśród rękawic sprzedawanych przez Grupę są rękawice diagnostyczne (98,9% udziału w ogólnej liczbie rękawic). W I półroczu 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, ich sprzedaż wolumenowo w kategorii produktów jest niższa o 6,7% oraz o 165,2% wyższa w kategorii towarów” – napisano też w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 22,26 mln zł wobec 42,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Mercator Medical to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 469 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews