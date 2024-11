Mirbud pracuje nad przejęciem „mniejszej” spółki z obszaru wykonawstwa kolejowego i obserwuje sytuację Torpolu, wynika ze słów CFO Pawła Korzeniowskiego.

„Będziemy się koncentrować na rozwoju części kolejowej. Pierwsze ruchy już zrobiliśmy. Od jakiegoś czasu przygotowywaliśmy się organicznie, żeby w tych przetargach kolejowych brać udział. […] Ponadto dokonywaliśmy zakupów akcji jednej ze spółek giełdowych [Torpolu], jesteśmy tu znaczącym akcjonariuszem. Liczymy na to, że to się przerodzi we współpracę na polu składania ofert, no a dodatkowo rozglądamy się za akwizycją mniejszego podmiotu, która może w najbliższym czasie się ziści” – powiedział Korzeniowski podczas konferencji prasowej.

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Paweł Bruger, na pytanie, czy do końca 2024 r. Mirbud ogłosi informację, czy zostanie przejęty Torpol, czy inna firma, poprosił „o chwilę cierpliwości”.

„Czekamy co zdecyduje Skarb Państwa, jaka będzie potrzeba CPK na posiadanie tej spółki [Torpolu] i wtedy będziemy reagować w sposób taki, żeby zapewnić nam najlepszą pozycję biznesową. Czy dojedzie do jakichś rozmów, czy nie – to jeszcze na tym etapie jest za wcześnie [mówić]” – kontynuował CFO.

„Mniejszy podmiot ma dla nas znaczenie operacyjne, bieżące. On musi mieć zdolność bieżącej działalności i takiego podmiotu szukamy, z takimi podmiotami rozmawiamy” – dodał.

Poinformował także, że do tej pory w segmencie kolejowym Mirbud ma najlepszą ofertę w jednym przetargu na ok. 200 mln zł.

Mirbud w Torpolu przekroczył 10% udziału w kapitale zakładowym.



Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miała 3 322 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews