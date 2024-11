Stock Polska otworzył destylarnię w Lublinie, a inwestycja – warta ponad 50 mln euro – była jednym z największych projektów przemysłowych w regionie w 2023 roku i stanowi kluczowy element strategii Stock Spirits Group, koncentrującej się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju, podała spółka.

Realizacja destylarni spirytusu przeznaczonego zarówno do celów spożywczych (m.in. wódki czyste i smakowe), jak i przemysłowych (farmacja i medycyna) gwarantuje firmie pełną kontrolę nad całym procesem produkcji – od doboru surowców, aż po końcowy produkt, podano.

„Pierwsza destylarnia Stock Polska spełnia najwyższe standardy produkcji i ochrony środowiska. Opiera się na współpracy z lokalnymi rolnikami, od których pozyskujemy najlepsze zboża i inne surowce. Od zawsze naszym priorytetem jest dbałość o najwyższą jakość produktów na rynku polskim. Nowa destylarnia pozwala jeszcze lepiej kontrolować proces produkcji na każdym jego etapie – od wyboru składników, aż po końcowy produkt, który trafia do rąk naszych klientów” – powiedział dyrektor generalny Stock Polska Marek Sypek, cytowany w komunikacie.

Nowa destylarnia znajdująca się na terenie lubelskiej fabryki Stock Polska to trzykondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 5 800 m2, na którego budowę zużyto ponad 300 ton stal oraz wykorzystane ponad 15 500 metrów rur oraz 300 000 metrów kabli zasilających i sterujących. Budynek został wyposażony w ponad 39 zbiorników, w tym 5 dedykowanych silosów na zboże, w których można magazynować łącznie 2 350 ton zboża. Wdrożono liczne rozwiązania ekologiczne, w tym zielone dachy, kaskadowy odzysk energii cieplnej oraz system oczyszczania ścieków z możliwością produkcji biogazu, podkreślono.

Spółka podała też, że lubelska destylarnia została wyposażona w szereg innowacji, m.in. w systemy optymalizujące procesy energetyczne. Dzięki integracji cieplnej jednostek procesowych odpady cieplne są ponownie wykorzystywane, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii nawet o 3 mln m3 gazu ziemnego rocznie. Instalacja fermentacyjna w technologii zamkniętej minimalizuje emisję zapachów, a system oczyszczania ścieków odzyskuje energię w formie biogazu, wykorzystywanego do produkcji pary technologicznej. Technologia ta pozwoli zaoszczędzić setki tysięcy gigadżuli energii oraz do 100 mln litrów wody rocznie, wspierając ideę zamkniętego obiegu. Zakład wykorzystuje energię odnawialną dzięki oświetleniu LED, zmniejszają zapotrzebowanie na energię elektryczną o 80% w obszarze oświetlenia zewnętrznego. Zielony dach budynku poprawia z kolei izolację termiczną i retencję wody, poprawiając jednocześnie walory estetyczne otocznia, które były ważne od samego początku rozpoczęcia inwestycji, o czym świadczy brak wycinki drzew na etapie budowy.

Integralną częścią gorzelni jest laboratorium analityczne, wyposażone w najnowocześniejsze technologie, w tym analizatory bliskiej podczerwieni (NIR). Każda partia surowców jest badana automatycznie, co gwarantuje precyzyjny dobór składników i najwyższą jakość spirytusu. Tak zaawansowane rozwiązania analityczne pozwalają na tworzenie produktów o wyjątkowych parametrach jakościowych, przekazano także.

Stock Polska jest jednym z wiodących producentów wódek czystych i alkoholi smakowych w Polsce. Firma stanowi część międzynarodowej grupy Stock Spirits Group.

Stock Spirits Group jest producentem wódek czystych i gatunkowych oraz likierów w Europie Środkowo-Wschodniej. Eksportuje swoje produkty do ponad 40 innych krajów na całym świecie. Od 2013 r. spółka jest notowana na London Stock Exchange (LSE).

Źródło: ISBnews