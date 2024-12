ML System rozważa obecnie różne formy finansowania działalności, w tym emisję akcji, poinformował prezes Dawid Cycoń. Chciałby, żeby spółka miała więcej „szybkich” kontraktów – min. 60 mln zł kwartalnie.

„Rozważamy różne środki finansowania, rozważamy również emisję, ale decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Biorąc pod uwagę przeskalowanie biznesu, będzie potrzeba większych środków obrotowych. W zakresie kontraktów długoterminowych, banki nas wspomagają. Natomiast w zakresie kontraktów krótkoterminowych, których też mamy rekordową ilość – na 40 mln zł – tu jest za krótki czas, żeby zrealizować cesje, dokonać formalności z bankami. Tak że analizujemy różne możliwości” – powiedział Cycoń podczas konferencji prasowej.

„W przypadku kontraktów eksportowych wspomagają nas klienci płacąc zaliczki, dlatego to też jest najbardziej opłacalna forma sprzedaży dzisiaj i najbardziej realna. I tutaj chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji, żeby takich kontraktów szybkich było w kwartale na co najmniej 60 mln zł, w tej chwili mamy 40 mln zł” – dodał.

W komentarzu do wyników za III kw. spółka podała, że wdrożyła program oszczędnościowy i intensyfikuje poszukiwanie nowych zleceń. Wartość złożonych ofert na koniec października wynosiła 1,4 mld zł, wobec 147 mln zł rok wcześniej (w ubiegłym roku success rate, czyli odsetek ostatecznie wygranych przetargów, wyniósł 38%). Aktualna wartość portfela zleceń do realizacji od IV kwartału 2024 r. wynosi ponad 200 mln zł w porównaniu z 75 mln zł rok wcześniej.

„Analizujemy sytuację dotyczącą ceł [w USA], z drugiej strony możliwości systemu wsparcia. […] Sprawdzamy, jak wyglądałoby wejście na szerszą skalę z produktami sprzedawalnymi szybko czyli dachówkami. […] Z decyzjami czekamy na usankcjonowanie nowego prezydenta i sprawdzenie co zrobi [w kontekście paliw i OZE]” – powiedział Cycoń, pytany czy po zapowiedziach Donalda Trumpa dotyczących ceł zwiększa się prawdopodobieństwo budowy przez ML System fabryki w USA.

Prezes poinformował też, że term sheet z Energizer w sprawie współpracy m.in. w celu stworzenia, produkcji i dystrybucji systemu dachówek fotowoltaicznych Photonroof miał datę końcową w tym miesiącu, ale partner zaproponował przedłużenie terminu.

Grupa ML System w okresie I-III kwartału 2024 r. wypracowała 113,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 134,2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W analizowanym czasie wynik EBITDA wyniósł 3,5 mln zł w porównaniu z 13,6 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 24,6 mln zł, wobec straty netto 10,8 mln zł w porównywalnym okresie poprzedniego roku.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. W 2023 r. miała 193,3 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews