MOL odnotował 456 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 229 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 543 mln USD wobec 206 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 859 mln USD wobec 470 mln USD zysku rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 825 mln USD wobec 411 mln USD rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 524 mln USD w II kw. 2023 r. wobec 5 725 mln USD rok wcześniej.

„Nasza firma jest pod wieloma względami pod presją. Po pierwsze, musimy zabezpieczyć bezpieczeństwo dostaw w regionie w długim horyzoncie. Pod tym względem pracujemy nad zabezpieczeniem wszystkich opcji transportowych i maksymalizacją dywersyfikacji surowca, jak również elastycznością rafinerii. Po drugie, kontynuujemy realizację planów dotyczących transformacji opierając się wyłącznie na własnych zasobach, jako że programy dywersyfikacji i transformacji nie otrzymują żadnych środków wspólnotowych. Po trzecie, jesteśmy zdeterminowani do realizacji naszej długoterminowej strategii, by tworzyć wartość i zapewniać zwrot naszym akcjonariuszom. Nie jest łatwo osiągnąć te cele, szczególnie gdy działania rządu i obciążenia regulacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej nakładają na nas dodatkową presję. Odzwierciedla to fakt, że udział naszych głównych węgierskich biznesów był do tej pory w tym roku marginalny dla działalności finansowej Grupy MOL. Mimo tego wszystkiego, jestem dumny, że Grupa MOL nadal osiąga stabilne rezultaty w tym nieprzewidywalnym otoczeniu rynkowym. To pokazuje odporność i siłę naszej spółki i naszych pracowników” – powiedział prezes i dyrektor generalny MOL Zsolt Hernádi, cytowany w komunikacie.

W segmencie wydobywczym (Upstream) produkcja ropy i gazu wyniosła w II kw. 92,1 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie (mboepd) i utrzymała się powyżej planu, dzięki wyższej międzynarodowej produkcji złoża KRI Shaikan i w Kazachstanie, wspartej także wzrostami kwartał do kwartału na Węgrzech i w Chorwacji.

Wyniki w segmencie rafineryjno-petrochemicznym (Downstream) stały pod znakiem dużego popytu, a wzrost marży rafineryjnej zrekompensował negatywne efekty spadku dyferencjału Ural-Brent. Także marża petrochemiczna nieznacznie wzrosła kwartał do kwartału, dzięki niższym cenom energii.

W segmencie usług konsumenckich (Consumer Services) poprawa wyników była efektem wzrostu wolumenu sprzedaży paliw i poprawy marży pozapaliwowej, co zrównoważyło efekt spadającej marży paliwowej. Marża pozapaliwowa stanowiła 37,5% całkowitej marży w II kw. 2024 r., o 3,9 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, przede wszystkim dzięki lepszej sprzedaży gastronomicznej i produktów spożywczych. Liczba punktów Fresh Corner wzrosła do 1 270 lokalizacji, wobec 1 180 rok temu.

Segment gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy Services) zanotował stratę ze względu na konserwatywne podejście do naliczania kosztów, szczególnie w odniesieniu do systemu kaucyjnego (DRS), który dopiero startował w minionym kwartale, a także pierwsze uwzględnienie wyników joint venture MOHU Budapest. System kaucyjny ruszył 1 stycznia br. z 3 100 urządzeniami zainstalowanymi w sieciach detalicznych, a od 1 lipca działa na terenie całego kraju.

Wyniki segmentu gazowego (Gas Midstream) były kombinacją efektu łagodniejszych warunków pogodowych, zmieniającego się popytu dla regionalnych usług przesyłowych oraz niekorzystnych zmian kursów walutowych, wymieniono w materiale.

W I poł. 2024 r. spółka miała 721 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 687 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 242 mln USD w porównaniu z 11 378 mln USD rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I poł. br. sięgnął 1 570 mln USD wobec 1 221 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś oczyszczona CCS EBITDA wyniosła 1 544 mln USD wobec 1 125 mln USD rok wcześniej.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 26,33 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2023 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 481 stacji na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews