Medinice ogłosiło zwołanie na 25 października nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w sprawie potencjalnej prywatnej emisji do 1,2 mln akcji serii M, mającej na celu pozyskanie kapitału na dokończenie certyfikacji i sprzedaż wiodących projektów, które znajdują się w zaawansowanej fazie badań klinicznych, podała spółka.

„Medinice weszło w kluczowy moment swojego rozwoju. Dwa wiodące projekty, czyli PacePress oraz CoolCryo są już w pełni działającymi urządzeniami, które pomyślnie ukończyły fazę rozwojową i techniczną, czego efektem było przejście do etapu badań klinicznych. Dodatkowym atutem w obydwu projektach są prace certyfikacyjne, które prowadzone są równolegle do badań klinicznych, a o ich pozytywnym przebiegu spółka na bieżąco informuje rynek. Warto zauważyć, że oba projekty spotykają się z pozytywnym odbiorem lekarzy oraz pacjentów, a same rozwiązania stają się coraz bardziej rozpoznawalne w środowisku branżowym. Trzecim projektem wartym uwagi jest MiniMax. Niedawno spółka informowała o pozytywnym zakończeniu pierwszych testów przebudowanych elektrod, co w niedługim czasie pozwoli na dokończenie badań przedklinicznych” – czytamy w komunikacie.

W związku z poprawą sentymentu na rynku i zainteresowaniem profesjonalnych inwestorów oraz zbliżającą się sprzedaż wiodących projektów, spółka podjęła decyzję o potencjalnym przeprowadzaniu prywatnej emisji obejmującej maksymalnie 1 200 000 akcji. Środki z emisji mają w pełni pokryć zapotrzebowanie na dokończenie badań klinicznych, uzyskanie niezbędnych certyfikatów oraz dalsze prace związane z komercjalizacją wiodących projektów, podano także.

„Jesteśmy na przełomowym etapie rozwoju, a pozytywne wyniki dotychczasowych badań klinicznych oraz procesu certyfikacji powodują rosnące zainteresowanie ze strony profesjonalnych inwestorów, co tylko potwierdza potencjał naszych technologii. Emisja pozwoli nam na utrzymanie zadowalającego tempa z ostatnich tygodni i umożliwi nam sprawną sprzedaż co najmniej jednego z kluczowych projektów w ciągu najbliższych kwartałów. Dzięki temu umocnimy naszą pozycję na dynamicznie rozwijającym się rynku technologii medycznych” – powiedział prezes Sanjeev Choudhary, cytowany w komunikacie przesłanym ISBnews.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2020 r.

Źródło: ISBnews