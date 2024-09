PGE i Ørsted podpisały umowę dzierżawy przyszłego terminalu T5 w Porcie Gdańsk, podała spółka. Posłuży on do magazynowania, wstępnego montażu oraz instalowania na morzu elementów turbin dla projektu Baltica 2.

„Umowa dzierżawy terminalu zapewnia nam przestrzeń portową niezbędną dla realizacji projektu budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, gwarantując miejsce do załadunku elementów morskich turbin wiatrowych na statki i kompleksowej obsługi statków instalacyjnych. Gdański terminal zaprojektowany został zgodnie z najnowszymi branżowymi standardami i z uwzględnieniem trendów rozwoju technologicznego w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Dzięki temu powstanie jeden z najważniejszych oraz najnowocześniejszych tego typu obiektów na Bałtyku. Port w Gdańsku to także wielka szansa dla rozwoju krajowego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w basenie Morza Bałtyckiego” – powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Dariusz Marzec, cytowany w komunikacie.

Dzierżawa obejmie okres od czwartego kwartału 2026 roku (kiedy to planowane jest zakończenie prac budowlanych) wstępnie do końca 2028 roku. Dzierżawa dotyczy całego T5 o powierzchni 21,3 ha, z której prawie połowa to obszary o podwyższonej nośności niezbędne do realizacji projektów offshore. Koncepcja i kształt terminalu pozwolą na jednoczesne wykorzystanie całkowitej długości nabrzeży obejmujących dwa stanowiska załadunkowe dla statków instalacyjnych typu jack-up, nabrzeże rozładunkowe i rampę do rozładunku statków transportowych typu ro-ro, podano.

„Nasza strategia portowa jest nakierowana na sprawne zarządzanie projektem. Przy realizacji wspólnej inwestycji PGE i Ørsted kierują się harmonogramem, którego integralną częścią są podpisane kontrakty z dostawcami komponentów oraz z wykonawcami usług instalacyjnych na morzu. Gwarancja wykonania usługi w porcie na czas jest krytycznym elementem powodzenia całego projektu, dlatego cieszymy się, że prace przygotowawcze do budowy terminalu nabrały tempa. Lokalizacja portu instalacyjnego w Gdańsku to również ważny element rozwoju polskiego łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Porty instalacyjne na polskim wybrzeżu będą służyć także w kolejnych fazach rozwoju offshore wind w Polsce, wykraczających poza obecną dekadę” – powiedziała dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Polska Agata Staniewska–Bolesta.

Stronami umowy są spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica 2, która należy do PGE i Ørsted, oraz Istrana, spółka celowa należąca w 85% do rządowego Polskiego Funduszu Rozwoju oraz w 15% do Baltic Hub. Istrana wygrała przetarg na dzierżawę gruntów pokrytych wodami zlokalizowanych w granicach administracyjnych Portu Gdańsk, na których w najbliższych latach powstanie terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych.

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 – etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. PGE i Ørsted mają zakontraktowane już wszystkie niezbędne komponenty dla projektu Baltica 2, a także podpisane wszystkie umowy dotyczące ich instalacji. Partnerzy wybrali też generalnego wykonawcę lądowej infrastruktury przyłączeniowej. Posiadają już wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane. Partnerzy planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku. Baltica 2 i Baltica 3 utworzą Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy 2,5 GW, która znacząco przyczyni się do transformacji polskiej energetyki, dostarczając zieloną energię dla prawie 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

