Polityka zarządu Dr Irena Eris w zakresie wypłaty dywidendy, która wejdzie w życie z chwilą dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, zakłada rekomendowanie wypłaty dywidend w wysokości 40-70% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, podała spółka. Jednocześnie możliwe jest rekomendowanie wypłat wyższych niż 70% skonsolidowanego zysku, zaznaczono.

„Na datę prospektu, zgodnie z przyjętą przez zarząd polityką w zakresie wypłaty dywidendy, która wejdzie w życie z chwilą dopuszczenia akcji dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym, intencją zarządu będzie rekomendowanie walnemu zgromadzeniu, po ocenie wniosku przez radę nadzorczą, wypłaty dywidend w wysokości od 40% do 70% skonsolidowanego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem: (i) aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki oraz Grupy; (ii) zobowiązań wynikających z tytułu bieżącej działalności oraz zawartych umów dotyczących finansowania działalności spółki i Grupy, w szczególności umów kredytowych; (iii) potrzeb inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii Grupy; (iv) polityki akwizycyjnej prowadzonej przez spółkę i dostępnym w związku z tym finansowaniem; oraz (v) potrzeb płynnościowych Grupy uzależnionych od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych” – czytamy w prospekcie.

W przypadku pozytywnej oceny spełnienia powyższych czynników oraz po pozytywnej ocenie wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku przez radę nadzorczą zarząd może zarekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę wyższej dywidendy niż 70%, wskazano także.

„Jednakże pozostawienie całości zysku w spółce może nastąpić przede wszystkim w następujących przypadkach: (i) wysokość zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji; (ii) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk akcjonariuszom wymierne korzyści; (iv) spółka nie wygeneruje środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy; lub (v) spółka oceni, że wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji” – czytamy dalej.

Jednocześnie podkreślono, że zarząd nie gwarantuje ani nie zapewnia w żaden sposób wielkości zysku osiągniętego przez spółkę i jego części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Zgodnie z statutem spółki, wszystkie akcje (w tym akcje dopuszczane) mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet dywidendy) i uprawniają do udziału w zyskach spółki z dniem ich nabycia.

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi oraz do daty prospektu spółka dokonała wypłaty dywidendy w latach 2023, 2022 oraz 2021.

W 2023 r. spółka wypłaciła akcjonariuszom dywidendę za 2022 r. w kwocie 12 089 176 zł, tj. 0,34 zł na akcję. Pozostała część zysku spółki za 2022 r. w kwocie 16 920 491,41 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy.

Oferta publiczna do 11 mln nowych akcji Dr Irena Eris, z której spółka zamierza pozyskać ok. 140 mln zł oraz sprzedaż do ok. 1,5 mln akcji istniejących rozpoczyna się dziś wraz ze startem zapisów od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (oba procesy potrwają do 27 czerwca, podano w prospekcie. Cena maksymalna dla inwestorów indywidualnych (którym przydzielone może zostać do 10% oferowanych akcji) została ustalona na 12,8 zł za sztukę.

Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 27 czerwca. Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych to 28 czerwca – 3 lipca. Przydział akcji oferowanych zaplanowano na 5 lipca, natomiast oczekiwany pierwszy dzień obrotu akcjami (i PDA) spółki na GPW to około dwa tygodnie od dnia przydziału akcji.

Grupa Dr Irena Eris jest jednym z wiodących polskich producentów kosmetyków oraz właścicielem uznanych w Polsce i na świecie marek: Dr Irena Eris, Pharmaceris, Emotopic, Lirene i Under Twenty. W ub.r. spółka przejęła rodzinną firmę Sulphur – producenta leków i kosmetyków uzdrowiskowych wytwarzanych z naturalnych kopalin leczniczych: wód siarczkowych oraz borowin. Firma jest także operatorem sieci luksusowych hoteli pod marką Hotele SPA Dr Irena Eris.

Źródło: ISBnews