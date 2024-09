Polwax odnotował 21,81 mln zł jednostkowej straty netto w I półroczu 2024 roku wobec 11,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 19,55 mln zł wobec 9,8 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,48 mln zł w I poł. 2024 r. wobec 63,89 mln zł rok wcześniej.

„Wartość przychodów ze sprzedaży ogółem zmniejszyła się w pierwszym półroczu br. o 17,9% wobec analogicznego okresu w roku ubiegłym, w tym przychody ze sprzedaży krajowej były niższe o 19,8%, tj. o 6,88 mln zł, natomiast poziom sprzedaży eksportowej był niższy o 15,5%, tj. wartościowo o 4,53 mln zł w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Powyższe wpłynęło na zmniejszenie całkowitych przychodów spółki z 63,89 mln zł w I półroczu 2023 r. do 52,48 mln zł w I półroczu 2024 r.” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2024 roku całkowity udział wyrobów asortymentowych ZPP przeznaczonych do produkcji zniczy oraz świec stanowił 6,4% w porównaniu do 19,6% w I półroczu 2023 roku, grupy asortymentowe ZPP dedykowane do przemysłu stanowiły 79,9% w analizowanym okresie 2024 roku, w porównaniu z 60,6% w I półroczu 2023 roku. Sprzedaż wyrobów ZPZiŚ, tj. zniczy i świec stanowiła w I półroczu 2024 roku 8,6%, natomiast w analogicznym okresie roku 2023 stanowiła 14,9% przychodów ze sprzedaży ogółem. Pozostała sprzedaż i usługi stanowiły w I półroczu 2024 roku 5,1% wobec 4,9% w I półroczu 2023 roku, podano również.

„Na osiągnięte w I półroczu wyniki finansowe znaczący był wpływ zarówno wojny za naszą wschodnią granicą, jak i ogólnej sytuacji gospodarczej z presją inflacyjną, w tym wysokimi kosztami mediów energetycznych. Klienci Polwaksu pod wpływem sytuacji wykazywali ostrożne podejście do zakupów większych ilości produktów. Rynek jest mniej przewidywalny i ostrożniejszy w związku z perspektywą niejasnej przyszłości ekonomicznej w kraju i Europie. Kumulacja obaw klientów finalnych przekładała się na zapotrzebowanie zarówno na wyroby parafinowe do produkcji świec i zniczy, jak również dla innych gałęzi przemysłu. Niski poziom marż w obszarze wyrobów parafinowych ZPP przeznaczonych do produkcji świec i zniczy powodował większą koncentrację spółki na sprzedaży wyrobów dedykowanych dla innych gałęzi przemysłu, która to sprzedaż była wyższa zarówno tonażowo, jak i w wartości przychodów ze sprzedaży. Negatywny wpływ na wyniki spółki w minionym półroczu miały również niekorzystne trendy cenowe surowców i wyrobów parafinowych oraz ich podaży na rynku” – czytamy dalej.

Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

Źródło: ISBnews