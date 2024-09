Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i członek francuskiej Grupy Société Générale – SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska) przeznaczą 200 mln euro dla dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym na zielone inwestycje, podał bank.

„Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i członek francuskiej Grupy Société Générale, SG Equipment Leasing Polska (SGEF Polska), zawarły umowę mającą na celu wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W oparciu o finansowanie EBI w wysokości 100 mln euro, SGEF Polska udzieli nowych pożyczek o łącznej wartości 200 milionów euro. Co najmniej jedna piąta tej kwoty nakierowana jest na pobudzenie inicjatyw klimatycznych, w szczególności tych redukujących emisję gazów cieplarnianych. Środki przeznaczone zostaną na wzmocnienie zrównoważonej mobilności, inwestycje w pojazdy i maszyny niskoemisyjne, zarówno przemysłowe jak i rolnicze, oraz projekty związane z energią odnawialną” – czytamy w komunikacie.

Elementem umowy między EBI a SGEF Polska jest wymóg przeznaczenia co najmniej 20% kredytu na działania na rzecz klimatu, podano także.

Co najmniej 90% pożyczki dla SGEF Polska zostanie przeznaczone na finansowanie podprojektów realizowanych przez MŚP, a reszta wesprze sektor publiczny. W 2023 roku w Europie Środkowo-Wschodniej to firmy z sektora MŚP najsilniej zwracały uwagę na ograniczenia w dostępie do finansowania ich działalności, podał EBI.

„Wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest jednym z kluczowych zadań EBI ponieważ to właśnie ten sektor jest siłą napędową gospodarki. Zaangażowanie finansowe EBI ma również na celu wypełnianie luki inwestycyjnej związanej z realizacją celów klimatycznych UE, w tym kluczowej dla Polski transformacji energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nasza wieloletnia, sprawdzona współpraca z SGEF Polska odpowiada na obie te potrzeby” – powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

„Naszą podstawową działalnością jest finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie EBI pozwala nam również wspierać nasz rozwój w zakresie finansowania nowych źródeł energii i zrównoważonych rozwiązań. Zgodność misji EBI z wizją SGEF Polska została po raz kolejny udowodniona dzięki temu nowemu finansowaniu” – powiedział prezes SGEF Polska Olivier Rambert.

SGEF Polska skupia się na wizji firmy macierzystej, którą jest finansowanie inwestycji zrównoważonego rozwoju oraz transformacji energetycznej.

Źródło: ISBnews