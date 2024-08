Podczas niedawnej rozmowy w studiu Telewizji Biznesowej poprosiliśmy Ryszarda Szczepaniaka – Prezesa Zarządu Galvo S.A., czyli spółki galwanicznej typu hightech z rynku giełdowego NewConnect, o komentarz operacyjny do II kw. 2024 r., przybliżenie aktualnych uwarunkowań rynkowych, jak również nakreślenie celów i perspektyw biznesowych na dalszą część roku. Kluczowe wypowiedzi Prezesa, w podziale na istotne bloki tematyczne, zebraliśmy poniżej.

O wysokotechnologicznym profilu Galvo:

„Prostymi słowami jest to uszlechetnianie metali innymi metalami. Chodzi o to, żeby nadać specyficzne właściwości komponentom, które spełnią w ten sposób określone wymagania związane ze sposobem użytkowania tych detali. To mogą być pokrycia, które poprawiają przewodność prądu, zabezpieczają antykorozyjnie lub zwiększają twardość powierzchni. Jesteśmy typowo inżynierskim podmiotem, charakteryzującym się wysokojakościową kulturą galwanotechniczną, można powiedzieć hightech’ową” – przybliża wysokotechnologiczny profil firmy Ryszard Szczepaniak, Prezes Zarządu Galvo S.A.

„Większość naszej produkcji jest customizowana, czyli przygotowywana pod bardzo specyficzne i najczęściej również bardzo wyrafinowane wymagania naszych klientów. Nie jesteśmy typową cynkownią czy galwanizernią, które realizują duże zamówienia na minimalnej marży, gdzie ilość detali ostatecznie decyduje o wyniku finansowym. Nasza marża ukryta jest w rozwiązaniach specyficznych i szczególnych, a usługi kierujemy głównie na rynek energetyczny, ale także do automotive lub branż około przemysłowych. Dzięki temu zachowujemy odpowiednią elastyczność biznesową, jesteśmy zdywersyfikowani pod kątem portfela zamówień, a to przekłada się na naszą dobrą pozycję rynkową. Wymaga to jednak bardzo specyficznego przygotowania inżynierów i specjalistów, odpowiedzialnych w Galvo za zastosowanie odpowiedniej technologii, która spełni potrzeby konkretnych klientów” – uzupełnia.

O rynku usług galwanicznych:

„Większość naszych klientów to renomowane międzynarodowe podmioty, które mają jednak swoje siedziby i biura konstrukcyjne tutaj w Polsce lub blisko w Europie. Wiodącym rynkiem, który obsługujemy jest sektor energetyczny, w którym obserwujemy niestety znaczący spadek zamówień. Dodatkowo trudno nawet wskazać konkretną przyczynę z czego to wynika, tym bardziej, że ostatnie dwa lata były wyjątkowo dobre, a my realizowaliśmy naprawdę bardzo duże i skomplikowane zamówienia właśnie z tego kierunku. W tym obszarze widzimy zatem pewną stagnację, szczególnie trudną do wyjaśnienia, ze względu na powszechne zapotrzebowanie na energię i sieci przesyłowe. Dla nas to wciąż bardzo ważny rynek i liczymy na odwrócenie tej sytuacji w przyszłości” – komentuje aktualną sytuację rynkową Prezes Galvo.

„Natomiast dostrzegamy równolegle bardzo duże zainteresowanie, płynące z branż około przemysłowych, a obłożenie naszych linii produkcyjnych, obsługujących głównie pokrycia realizowane na stali i podobnych detalach jest ogromne. Pracujemy również w weekendy, przy czym akurat marża realizowana na tego typu powierzchniach metali jest niższa, niż osiągana na bardzo drogich detalach, których pokrycie jest także znacznie droższe. Zauważamy dużą aktywność rynków azjatyckich, co wynika również z faktu, że część produkcji, którą realizujemy dla naszych kontrahentów, głównie niemieckich, ale także ogólnie europejskich, dedykowana jest właśnie na rynki dalekowschodnie, szczególnie do Chin, Korei i okolicznych rozwiniętych krajów. W przypadku automotive to ilość realizowanych prac jest generalnie niezmienna i odpowiada poziomowi, który wykonywaliśmy wcześniej” – dodaje.

„Naszą odpowiedzią na uwarunkowania rynkowe jest konsekwentne trwanie w naszym wysokotechnologicznym modelu firmy, ponieważ widzimy tutaj realną przewagę konkurencyjną nad produkcją dużej ilości pokryć galwanicznych, w sytuacji gdy rynek jest wyjątkowo nieprzewidywalny i wymagający. Będziemy jednak przykładać dużą uwagę do kosztów wynagrodzeń pracowniczych, szczególnie tych, które ponosimy przy zatrudnianiu inżynierów i specjalistów wysokiej klasy, licząc że pozwoli nam to dalej dobrze funkcjonować na rynku” – podsumowuje czynniki rynkowe Ryszard Szczepaniak.

O działalności operacyjnej w II kw. 2024 r.:

„W drugim kwartale z pewnością posiadaliśmy znacznie większe możliwości produkcyjne, skierowane na rynek energetyczny, niż faktycznie wykorzystywane. Na pewno ważnym elementem przychodowym i wynikowym będzie miesiąc maj, w którym ze względu na przypadający długi weekend, a następnie również święto zgubiliśmy prawie półtora tygodnia. Zobaczymy jak będzie finalnie prezentował się czerwiec, który jest trochę dłuższy, co pozwoli zrealizować większy volumen sprzedażowy. Całościowo myślę, że drugi kwartał nie powinien odbiegać zbytnio od pierwszych trzech miesięcy tego roku” – wskazuje CEO spółki Galvo.

O celach i perspektywach biznesowych na III kw. 2024 r.:

„Na pewno ważne jest dla nas w trzecim kwartale zakończenie inwestycji, związanej z modernizacją trzech linii produkcyjnych. Proces może się jednak nieco opóźnić, ponieważ rozszerzyliśmy w trakcie zakres prac do zrealizowania, w efekcie czego wybudujemy dodatkową, zupełnie nową linię galwaniczną. Najważniejsze, że wszystkie działania postępują, gotowe jest już m.in. oprogramowanie do zaimplementowania na jednej z modernizowanych linii. Niezmiennym celem pozostaje uzyskanie dodatkowych mocy produkcyjnych, w tym zbudowanie alternatywnej linii produkcyjnej dla naszego głównego pokrycia na wypadek ewentualnej awarii, którą trudno przecież zupełnie wykluczyć. Pozwoli nam to również na dotychczasowych liniach produkcyjnych podjąć konieczne działania, związane z oszczędnością prądu, którą uzyskamy poprzez wymianą wielu energochłonnych dotąd komponentów” – zwraca uwagę na cel strategicznej inwestycji Prezes Zarządu Galvo S.A.

„Liczymy na środki z KPO, które płyną już do naszej gospodarki i zostaną przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne. Jednocześnie jesteśmy po wyborach samorządowych, mamy nową lokalną administrację, przez co należy zakładać, że w drugiej połowie tego roku dojdzie do rozpisania przetargów publicznych, które w rezultacie mogą przynieść naszej spółce nowe zamówienia” – uwidacznia również perspektywy biznesowe na dalszą część roku.

