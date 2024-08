Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Projekt ustawy przewiduje unormowanie wieloletniej tradycji szczególnego honorowania osób, które ukończyły 100 lat życia, w postaci przyznawania im specjalnego świadczenia, finansowanego przez państwo. Świadczenie to wyniesie 6246,13 zł i będzie podlegać corocznej waloryzacji, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

„Najważniejsze rozwiązania

* Prawo do świadczenia honorowego przysługiwać będzie osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które ukończyły 100 lat życia i które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 100 lat życia, mają prawo do świadczenia o charakterze emerytalno-rentowym.

* W przypadku osób, które nie mają prawa do emerytury lub renty, wypłacanej przez organy emerytalne, prawo do świadczenia honorowego przyznawane będzie na wniosek.

* Wysokość świadczenia wyniesie 6246,13 zł brutto miesięcznie.

* Świadczenie będzie corocznie waloryzowane, począwszy od 1 marca 2025 r.

* Waloryzacja odbywać się będzie w marcu, na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku waloryzacji emerytur i rent.

* Ujednolicona zostanie wysokość świadczenia honorowego dla wszystkich uprawnionych.

* Świadczenie przyznawane będzie z urzędu.

* Obecnie w Polsce jest ponad 6 tys. osób, które ukończyły 100 lat” – czytamy w komunikacie.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2025 roku, podano także.

Obecnie wysokość świadczenia honorowego jest równa kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin seniora. Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku. Dla osób, które ukończyły sto lat po 29 lutego 2024 r., świadczenie honorowe wynosi 6 246,13 zł brutto. Świadczenie honorowe nie jest waloryzowane, co oznacza, że raz przyznane będzie już do końca życia wypłacane w tej samej wysokości.

Źródło: ISBnews