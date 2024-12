Seco/Warwick planuje na przyszły rok rozwój nowych technologii, w tym metalurgii proszkowej, potencjału technologicznego i wykonawczego spółek zależnych, szczególnie zlokalizowanych na kluczowych pozaeuropejskich rynkach, a także liczy na kolejne zlecenia na urządzenia do wytwarzania zielonej stali, poinformował ISBnews prezes Sławomir Woźniak.

„Priorytetem Grupy Seco/Warwick w 2025 roku będzie kontynuacja realizacji strategii, szczególnie rozwój nowych technologii, w tym metalurgii proszkowej, segmencie, w którym jesteśmy wiodącym podmiotem w skali globalnej i który ma ogromny potencjał aplikacyjny w przemyśle. Naszym celem jest także dalszy rozwój potencjału technologicznego i wykonawczego naszych spółek zależnych, szczególnie tych zlokalizowanych na kluczowych pozaeuropejskich rynkach operacyjnych, czyli w USA, Indiach i Chinach” – powiedział ISBnews Woźniak.

Zaznaczył, że spółka chce zapewnić im samowystarczalność technologiczną w możliwie najszerszym spektrum urządzeń.

„Naszym zdaniem, taka dywersyfikacja jest priorytetem w obliczu obserwowanych dynamicznych zmian w geopolityce. Sukcesywne uzupełnianie kompetencji wszystkich naszych spółek zgodnie z założeniami strategii uodparnia nas na konsekwencje ewentualnych decyzji administracyjnych globalnych mocarstw w zakresie wymiany handlowej. W dalszym zakresie chcemy także wykorzystywać inne trendy sprzyjające budowaniu popytu na nasze urządzenia, w tym te związane z rosnącymi wydatkami na obronność oraz z elektryfikacją gospodarki i obiegiem zamkniętym. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji kolejnych urządzeń do wytwarzania zielonej stali dla naszego partnera Green Iron – mamy nadzieję, że po potwierdzeniu funkcjonalności pierwszego pieca w skali przemysłowej, w przyszłym roku spłyną do nas kolejne zlecenia w tej innowacyjnej technologii” – wymienił prezes.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 683,7 mln zł w 2023 r.

