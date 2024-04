Sygnity odnotowało ok. 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto i ok. 11 mln zł zysku EBITDA w I kw. roku obrotowego 2024 r. (styczeń-marzec 2024), przy ok. 62 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk brutto wyniósł ok. 8 mln zł.

„Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że dane skonsolidowane ujęte w niniejszym raporcie uwzględniają wyniki finansowe spółek przejętych przez Sygnity w ostatnim czasie tj. Edrana Baltic UAB oraz Sagra Technology sp. z o.o.” – czytamy w komunikacie.

Ostateczne informacje na temat wyników za I kwartał 2024 r. zostaną przekazane w raporcie okresowym, którego publikację zaplanowano na 17 maja br.

Sygnity to notowany na GPW producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

Źródło: ISBnews