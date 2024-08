Ten Square Games (TSG) odnotowało 39,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,39 mln zł wobec 4,77 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 51,32 mln zł wobec 36,93 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 54,83 mln zł wobec 49,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 198,12 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 222,38 mln zł rok wcześniej.

W samym II kw. 2024 r. skonsolidowany zysk EBIT wyniósł 23,28 mln zł wobec 9,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk EBITDA w II kw. br. sięgnął 27,71 mln zł wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 27,34 mln zł wobec 21,94 mln zł zysku rok wcześniej.

„Pierwsza połowa 2024 roku przyniosła spadki w poziomie płatności dwóch głównych tytułów Grupy – 'Fishing Clash’ i 'Hunting Clash’, przy wzroście wpływów z 'Wings of Heroes’. W rezultacie całkowity poziom płatności Grupy wyniósł 195,6 mln zł i był niższy o 12,9% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku oraz o 10,5% w stosunku do drugiego półrocza 2023 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu. „Grupa posiada wysoką zdolność generowania gotówki. „Poziom przepływów operacyjnych wygenerowany w pierwszym półroczu 2024 roku wyniósł 59,3 mln zł, podczas gdy skorygowana EBITDA za ten sam okres wyniosła 54,8 mln zł. Grupa jest w stanie na bieżąco finansować swoją działalność oraz planować dalsze inwestycje” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 46,98 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ten Square Games jest producentem gier mobilnych w modelu free-to-play. W portfolio grupy znajdują się m.in. „Fishing Clash” – jeden z najpopularniejszych na świecie symulatorów wędkarstwa 3D, „Hunting Clash” – realistyczny symulator polowania, a także „Airline Commander” – jeden z najbardziej rozpoznawalnych symulator lotów. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

