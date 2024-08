Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) i e-mobilności z okresu 19-23 sierpnia.

RYNEK OZE

Inwestycje w OZE: Klimat inwestycyjny polskiego rynku farm OZE (odnawialnych źródeł energii) uległ zauważalnemu pogorszeniu w porównaniu do poprzedniego roku, ocenia PMR Market Experts. Według analityków, inwestorzy mają perspektywę dalszego rozwoju, chociaż zdają sobie sprawę z konieczności pokonywania wielu barier. Konieczne zatem staje się wypracowanie bardziej odpornych modeli funkcjonowania dla tej branży.

Świadectwa OZE: Wprowadzenie wyższych obowiązków uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów), potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE w latach 2025-2027 w Polsce sprawi, że polskie przedsiębiorstwa znajdą się w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z firmami z krajów o mniejszych obowiązkach i może prowadzić do migracji przemysłu i inwestycji za granicę, uważa Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Farmy wiatrowe: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) dostrzega zagrożenie dla realizacji projektów farm wiatrowych na Bałtyku po zaproponowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) cenie maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną przez morską energetykę wiatrową, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców, wynoszącej 471,83 zł/MWh, podało PSEW.

Świadectwa OZE: Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) proponuje pozostawienie na poziomie 5% obowiązku umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z OZE na w latach 2025-2027 i zapowiada wniesienie tej kwestii pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, poinformował szef resortu Jakub Jaworowski.

Ekodziałania: Kluczowym ekodziałaniem dla 75% Polaków jest oszczędzanie energii, wynika z badania theprotocol.it. Ograniczenie podróży samochodem, zmniejszenie emisji CO2 czy zakupy w stylu eko uznawane są przez Polaków jako te mniej istotne.

Odsalanie: Spółki Skarbu Państwa zostały zobowiązane do przedstawienia do końca września planów budowy instalacji odsalających, poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Do końca roku ma powstać pełny harmonogram budowy instalacji odsalającej. Według obecnych szacunków, miałaby ona powstać w ciągu 4-5 lat.

Inwestycje wodno-ściekowe: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże ponad 41 mln zł na inwestycje wodno-ściekowe w kolejnych trzech miastach – będą to: Aleksandrów Łódzki, Działdowo i Rawicz (woj. łódzkie, warmińsko-mazurskie i wielkopolskie), podał Fundusz. NFOŚiGW podpisał już łącznie 10 umów na 418 mln zł z beneficjentami z 10 miast na projekty wodno-ściekowe w ramach działania 1.3 Gospodarka wodno-ściekowa programu FEnIKS.

Emisje gazów: Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje wyznaczenie wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej na poziomie 171,3 gCO2eq/MJ w przyszłym roku, wynika z rozporządzenia ws. wskaźnika emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej w 2025 r.

Farmy wiatrowe: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) proponuje cenę maksymalną za energię wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci, w ramach II fazy systemu wsparcia, na poziomie 471,83 PLN/MWh, wynika z projektu rozporządzenia, które trafiło do konsultacji. Pierwsza aukcja planowana jest na 2025 r.

PV: Farmy i instalacje fotowoltaiczne w świetle projektowanych rozwiązań nie będą opodatkowane w całości, lecz jedynie – jak obecnie – od ich elementów budowlanych (konstrukcji wsporczych), podało Ministerstwo Finansów. Resort powtórzył, że nie pracuje nad wprowadzeniem nowego podatku od fotowoltaiki.

Wodór: W Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) trwają prace nad programem kontraktu różnicowego dla wodoru, który będzie wspierał przedsiębiorstwa w inwestycjach w gospodarkę wodorową, podał resort.

Wodór: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) planują w IV kw. br. rozpoczęcie naboru do dofinansowania na rozwój instalacji do produkcji wodoru odnawialnego, poinformował resort. Budżet programu ma wynieść równowartość 640 mln euro.

Mapowanie OZE: W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają prace nad regulacją, mającą na celu mapowanie potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz tworzenie obszarów przyspieszonego rozwoju energii z OZE, poinformował wiceminister w tym resorcie Miłosz Motyka.

Udział OZE: Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w systemie energetycznym może sięgnąć 67%, co przełoży się na udział w miksie energetycznym na poziomie ok. 50%, poinformował członek zarządu Polenergii Piotr Maciołek.

Farmy wiatrowe: W II fazie rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – w perspektywie 2040 r. – możliwe jest zrealizowanie nawet 100% inwestycji przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, ocenia resort aktywów państwowych (MAP). Obecnie (w perspektywie 2030 r.) ponad 60% inwestycji w sektor offshore realizują spółki Skarbu Państwa.

Odsalanie: Rząd rozważy możliwość wykorzystania środków z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz z innych Funduszy Europejskich do współfinansowania budowy systemów odsalania wód kopalnianych, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zielone obligacje: Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac legislacyjnych dotyczących ulg podatkowych na zielone obligacje, podał resort. Przypomniał, że regulacje dotyczące europejskich zielonych obligacji zawarte zostały w unijnym rozporządzeniu, a nie w dyrektywie, co oznacza, że państwa nie będą musiały ich wdrażać do swojego ustawodawstwa, ale będą obowiązywać w całej UE w takiej samej formie.

Zrównoważony rozwój: Większość mikro- i małych przedsiębiorstw posiada strategię zrównoważonego rozwoju w formie oddzielnego dokumentu, części innego lub niepisanych zasad (68%), wynika z raportu EFL i Credit Agricole Bank Polska. Może to wynikać z rosnących w tym zakresie oczekiwań klientów i instytucji finansowych, na co wskazuje odpowiednio 56% i 51% respondentów.

Świadectwa OZE: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) po konsultacjach proponuje obniżenie p 0,5 pkt proc. obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia wydawanych dla energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE – w 2025 r. do 12%, w 2026 r. – do 11,5% oraz w 2027r. – do 11%, wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Odsalanie: Ministerstwo Przemysłu ma przedstawić we wrześniu przedstawienie planu, którego celem miałoby być odsolenie wód kopalnianych wpływających do Odry, wynika z wypowiedzi minister ds. klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Koszt inwestycji odsalającej wody kopalniane, wpływające do rzek szacowany jest na 1-1,5 mld zł.

E-MOBILNOŚĆ: POJAZDY

E-auta: Liczba rejestracji elektrycznych samochodów osobowych oraz hybryd typu plug-in w Polsce wzrosła o 20% r/r do 24 811 pojazdów w okresie styczeń-lipiec 2024 r., wynika z licznika elektromobilności, uruchomionego i aktualizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). Liczba rejestracji samochodów w pełni elektrycznych wyniosła w pierwszych siedmiu miesiącach roku 12 854 szt. i wzrosła o 10,21% r/r, a hybryd plug-in – 11 957 szt., co oznacza wzrost o 32,44% r/r.

„Mój elektryk”: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu naboru w ścieżce leasingowej programu priorytetowego „Mój elektryk” – od 1 września 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Przewidziana na ten cel alokacja w programie wysokości 660 mln zł została wyczerpana.

„Mój rower elektryczny”: Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje uruchomienie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Mój rower elektryczny” najpóźniej w I kw. 2025r., poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. NFOŚiGW planuje wydać 300 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego na dopłaty do zakupu rowerów elektrycznych, w tym cargo i wózków rowerowych.

ROZWÓJ BIZNESU

Orlen: Chce ogłosić we wrześniu br. koncepcję konkursu dla polskich naukowców ws. rozwiązań na rzecz dekarbonizacji Grupy, z budżetem 200 mln zł, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

Orlen: Grupa chciałaby – w przypadku osiągnięcia porozumienia z partnerem – by pierwszy mały reaktor modułowy (SMR) powstał we Włocławku, poinformował prezes Ireneusz Fąfara. Wyraził ambicję, by porozumienie osiągnąć do końca września.

Polenergia: Dla Polenergii priorytetem jest obecnie emisja zielonych obligacji, a nie emisja akcji, a ze względu na planowane inwestycje spółka na razie nie rozważa zmiany polityki dywidendowej i wypłaty dywidendy, poinformowali przedstawiciele spółki.

Polenergia: Spółka, która pracuje nad projektem offshore Bałtyk I, zakłada, że wystartuje on w aukcji w 2025 roku, poinformował prezes Jerzy Zań.

Polenergia: Prace nad pozyskaniem finansowania dłużnego dla projektów offshore Polenergii są bardzo zaawansowane i spółka spodziewa się zamknięcia finansowania w I kw. 2025 r., zaś wkład własny będzie na poziomie 20-30%, wynika z wypowiedzi prezesa Jerzego Zania.

Polenergia: MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III, w których Polenergia posiada 50% udziałów, mają wszystkie wymagane pozwolenia na rozpoczęcie projektów off shore Bałtyk II i Bałtyk III, poinformował prezes Jerzy Zań.

Polenergia: Odnotowała 79,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 46,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Orlen: Aktywa ciepłownicze grupy Orlen w aglomeracji warszawskiej: elektrociepłownie Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłownie Wola i Kawęczyn w 2035 r. odejdą całkowicie od spalania węgla, podała spółka. Efektem będzie spadek emisji CO2 o prawie 3 mln ton, czyli o 55% w porównaniu do roku 2019. Szacunkowy zysk operacyjny EBITDA koncernu związany z wdrożeniem planu wynosi nawet 4 mld zł rocznie w perspektywie 2035 roku.

JSW: Grupa kapitałowa JSW jest gotowa uczestniczyć w procesie budowy elektrowni jądrowych w Polsce, podała Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW). Podkreśliła, że dysponuje surowcem krytycznym dla UE, który jest niezbędny do produkcji stali, która z kolei jest niezbędna do budowy elektrowni jądrowych.

Photon Energy: Oczekuje, że wkład sprzedaży aktywów projektowych do wyników za II półrocze br. może być wyższy niż w I połowie 2024 r., poinformował prezes Georg Hotar.

PGE: PGE Baltica – spółka z Grupy PGE – podpisała umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie technicznym offshore oraz onshore dla projektów budowy MFW w ramach programu grupy kapitałowej PGE z firmą Ramboll Polska, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Photon Energy: Podtrzymał prognozę przychodów w przedziale 90-100 mln euro oraz EBITDA w przedziale 16-18 mln euro w całym 2024 roku, podała spółka.

Photon Energy: Odnotował 2,79 mln euro skonsolidowanej straty netto w II kw. 2024 r. wobec 3,28 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka.

KONTRAKTY I WDROŻENIA

Sunex: Sunex i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podpisali umowę na dofinansowanie projektu autorskiej technologii wytwarzania kompozytowych zbiorników CWU w instalacjach grzewczych opartych na OZE, podała spółka. Kwota dofinansowania wynosi 15,2 mln zł, a całkowity koszt realizacji projektu 44,6 mln zł.

Aldi: Sieć uruchomiła na 22 parkingach swoich sklepów publiczne ładowarki dla aut elektrycznych AC GreenWay o mocy do 11 kW, a w ramach współpracy z GreenWay Polska 284 placówki Aldi w Polsce będą wyposażone w punkty ładowania elektryków do końca 2024 roku, podała sieć.

ML System: ML System Inc. – amerykańska spółka zależna ML System – zawarła umowę dostawy produktów fotowoltaicznych dla klienta w stanie New Jersey (USA) za 2,9 mln USD, podała spółka. Jest to pierwsza istotna dostawa z przeznaczeniem na realizację inwestycji w USA.

Carrefour Polska: Zakończył budowę kolejnych 13 instalacji fotowoltaicznych na dachach swoich sklepów, podała spółka. Całkowita moc nowych paneli wynosi blisko 650 kWp, a energia pochodząca ze słońca pozwoli sieci na zasilenie sklepów, zmniejszając emisję dwutlenku węgla o ponad 448 ton rocznie. Dostawcą rozwiązania jest EDP Energia Polska. Do końca tego roku Carrefour będzie posiadał łącznie 35% sklepów w Polsce wykorzystujących rozwiązania fotowoltaiczne.

Tauron: Do 300 tys. zł finansowania, eksperckie wsparcie i pilotaż z wykorzystaniem infrastruktury Taurona – to nowa propozycja dla startupów w ramach KPT ScaleUp Booster. Energetyczny koncern szuka innowacyjnych rozwiązań w strategicznych dla siebie obszarach. KPT ScaleUp to akcelerator specjalizujący się w akceleracji startupów działających w obszarze przemysłu 4.0. Biorące w nim udział startupy otrzymują eksperckie wsparcie w rozwoju swoich innowacji oraz wsparcie finansowe (dotacja ze środków UE, przekazywanych przez KPT) na realizację projektów pilotażowych z odbiorcami technologii.

Bras: Spółka złożyła do Postęp Pniewy – producenta dla firmy IKEA – ofertę na kompleksową realizację farmy fotowoltaicznej w miejscowości Pniewy o mocy 1 MW.

PepsiCo: Hertz Polska oraz PepsiCo Polska podjęły współpracę na rzecz elektryfikacji floty w polskim oddziale amerykańskiego koncernu spożywczego. Hertz Polska umożliwił pracownikom PepsiCo przetestowanie we własnym środowisku firmowym aut zasilanych prądem. Test odbył się w fabryce PepsiCo w Świętem k. Środy Śląskiej, a w jazdach testowych wzięło udział 25 pracowników. Testowane przez Pepsico elektryki w ciągu 6 tygodni pokonały łącznie 16 tys. km ze średnim zużyciem prądu na poziomie 16 kWh.

Bras: Spółka otrzymała z Urzędu Gminy Głogów pismo informacyjne o wystąpieniu przez Urząd do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia „Farmy Fotowoltaicznej Serby”. Jednocześnie spółka informuje, że złożyła wszelkie dotychczas wymagane przez Urząd wyjaśnienia i uzupełnienia.

